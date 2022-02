https://mundo.sputniknews.com/20220219/un-agujero-de-deuda-de-una-profundidad-nunca-vista-el-costo-economico-para-ucrania-1121942971.html

"Un agujero de deuda de una profundidad nunca vista": el costo económico para Ucrania

"Un agujero de deuda de una profundidad nunca vista": el costo económico para Ucrania

La economía ucraniana ha sufrido una pérdida de unos 12.000 millones de dólares por la campaña de noticias falsas lanzada por Washington sobre una presunta... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T23:53+0000

2022-02-19T23:53+0000

2022-02-19T23:53+0000

economía

ucrania

📈 mercados y finanzas

eeuu

ayuda financiera

rusia

conflicto en el este de ucrania

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1121942925_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_af24f52d4887831ef525e474c29275cf.jpg

"Los socios occidentales [de Ucrania] ganaron miles de millones con la histeria de la guerra. EEUU, el Reino Unido y otros países que ayudaron a Ucrania a resistir la 'ocupación inminente' no solo resolvieron sus problemas internos a costa de la histeria militar, sino que también ganaron mucho dinero. Vendieron chatarra militar innecesaria, vendieron locomotoras a un precio inflado y firmaron lucrativos contratos comerciales", escribió el diputado Víktor Medvedchuk en su canal de Telegram.El político admitió que Ucrania ha recibido ya unos 4.000 millones de euros en ayuda financiera de la Unión Europea, EEUU, Canadá e incluso Japón. Sin embargo, destacó que estas ayudas tienen su coste para la economía de su país y no llegan a compensar por las pérdidas ya sufridas a causa de la campaña mediática."Las 'compensaciones' asignadas, que, por cierto, se reparten con bastante generosidad, no son regalos de Navidad caritativos. Incluso si se tratara de una 'subasta de generosidad insólita' que reunió dinero de 'todo el mundo', esta suma no cubrirá las pérdidas ya sufridas por la guerra virtual", aseveró Medvedchúk.Medvedchuk no duda de que "tras una salida masiva de capitales y la huida de los inversores, Ucrania tendrá que acudir al FMI con la mano tendida, atándonos aún más a la ayuda financiera internacional". En su opinión, el FMI exigirá a cambio "otras reformas desastrosas [como las] que están llevando a Ucrania al abismo", mientras que los acreedores occidentales exigirán "un reembolso, y con intereses". "Y si no hay suficiente dinero, los 'benefactores' se llevarán tierras y empresas estratégicas", sugirió Medvedchuk.El político destacó que EEUU ofrecerá a Ucrania unas garantías crediticias por un valor de 1.000 millones de dólares. Esto significa que será el Gobierno del país norteamericano el que saldará los créditos otorgados al país eslavo, pero solo en el caso de que este último "se quede en bancarrota".Ahora Ucrania tiene una deuda internacional que aumentó en 1.000 millones de dólares, aparte de los intereses que habrá que pagar por ellos, explicó Medvedchuk, al tiempo que recordó que Canadá quiere ofrecer bajo el mismo esquema otros 500 millones de dólares de ayuda.

https://mundo.sputniknews.com/20220214/el-g7-subraya-su-apoyo-economico-a-ucrania-1121615208.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, 📈 mercados y finanzas, eeuu, ayuda financiera, rusia, conflicto en el este de ucrania, deuda