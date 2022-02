https://mundo.sputniknews.com/20220219/retrasos-y-sangrados-anormales-asi-es-como-el-covid-19-ha-alterado-los-ciclos-menstruales--1121506828.html

Retrasos y sangrados anormales: así es como el COVID-19 ha alterado los ciclos menstruales

Retrasos y sangrados anormales: así es como el COVID-19 ha alterado los ciclos menstruales

A dos años del inicio de la pandemia por COVID-19 no existen estudio serios y concluyentes sobre lo que el virus y la vacuna contra este podrían ocasionar en... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T15:21+0000

2022-02-19T15:21+0000

2022-02-19T15:21+0000

estilo de vida

💗 salud

menstruación

mujeres

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119507592_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a29b61c42fc3f235bd3598398db82fa3.jpg

La última vez que Melissa, mexicana de 34 años, tuvo su periodo fue en junio de 2021. Ese mismo mes recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus y desde ese entonces su periodo no ha vuelto. Al respecto, la doctora Josefina Lira Plascencia, expresidenta del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, explica que los retrasos en los periodos menstruales han sido una constante desde el inicio de la pandemia. "Hay pacientes que se vacunaron y se les retrasó la menstruación. La verdad no sabemos hasta ahora si es una situación de la vacuna o una situación de estrés. Puede ser que sea una anovulación; es decir, que no ovularon, por el estrés o por la vacuna misma", explica en entrevista la especialista; sin embargo, a más de dos años del inicio de la pandemia no se tienen datos duros al respecto. De acuerdo con la doctora Lira Plascencia, las alteraciones que destacan más o que han sido mayormente referidas por sus pacientes son justamente los retrasos menstruales y los sangrados entre ciclos, los cuales en algunos casos se extienden durante semanas. Zuri González, de 24 años, señala que desde que fue vacunada el síndrome premenstrual ha sido intenso y su periodo más abundante, un síntoma que también ha experimentado Brenda, quien en enero de 2022 se contagió de la enfermedad. Cuando se presenta fiebre, explica la médica, el útero se dilata más y sangra más lo que provoca que haya cólicos menstruales más severos. Ante la falta de datos respecto a las posibles alteraciones hormonales debido a la vacuna contra COVID-19 y la enfermedad, el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia está por lanzar una encuesta para estudiar las implicaciones que la pandemia ha generado en la salud menstrual de las mujeres en México. De acuerdo con Plascencia Lira, se prevé que el estudio sea lanzado en tres semanas y que los primeros resultados estén disponibles en alrededor de cuatro meses.

https://mundo.sputniknews.com/20220202/si-las-vacunas-contra-el-coronavirus-provocan-cambios-en-la-menstruacion-pero-no-definitivos-1121052579.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

💗 salud, menstruación, mujeres, covid-19