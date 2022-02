https://mundo.sputniknews.com/20220219/nicaragua-rechaza-convocatoria-del-consejo-permanente-de-oea-1121920326.html

Nicaragua rechaza convocatoria del Consejo Permanente de OEA

El viernes 26 países, encabezados por el representante de EEUU, firmaron una declaratoria en la que "todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente", y se declararon "consternados" por la muerte de Hugo Torres, quien falleció el 12 de febrero de forma natural en un hospital privado de Managua, después de 7 meses de encarcelamiento acusado de conspiración.Nicaragua calificó de "agonizante y vergonzosa" a la OEA y a los países aliados de EEUU "un ministerio de colonias""Queremos dejar bien claro, que no somos un tema de la agenda ideológica de Washington, no somos un experimento político, no somos patio trasero de nadie, ni somos parte del ministerio de colonias, somos la patria soberana de Augusto César Sandino y Benjamín Zeledón. Nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre, donde el pueblo es y será presidente", declaró el Gobierno sandinista.Acusó a EEUU de ser el mayor violador de los derechos humanos del mundo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ignorar estos delitos."La peor cárcel del mundo es Guantánamo, donde hay especialistas estadounidenses en torturas, yo pregunto cuándo fue la CIDH a Guantánamo, ¿por qué no piden una sesión por las cárceles de niños migrantes humillados y maltratados? [en EEUU], o por las masacres indígenas en Canadá que todavía ayer leíamos con espanto el descubrimiento de nuevas fosas comunes. Canadá no tiene moral para hablar de derechos humanos, pero también Chile, cuyos carabineros lisiaron ojos de centenares de jóvenes universitarios y se denuncian violaciones a las jóvenes detenidas", cuestionó Nicaragua.Recordó el asesinato del afroamericano estadounidense George Floyd a manos de policías estadounidense y a la CIDH que jamás se pronunció por ese y otros crímenes: "nunca vimos un tuit por la muerte de George Floyd ni de Rihanna Taylor".Nicaragua reiteró el cuestionamiento a la independencia de la OEA y su subordinación a la agenda de EEUU.El Ejecutivo de la nación centroamericana declaró que su único enemigo es la pobreza y la exclusión social, pese a las sanciones y amenazas de Occidente, "pero jamás se ha puesto de rodillas ante ningún imperio" y seguirá defendiendo la soberanía, autodeterminación y la no injerencia.

nicaragua, organización de estados americanos (oea), eeuu