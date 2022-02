https://mundo.sputniknews.com/20220219/natalia-mikolenko-y-el-radical-encuentro-que-cambio-su-vida--1121911503.html

Natalia Mikolenko y el radical encuentro que cambió su vida

Natalia Mikolenko y el radical encuentro que cambió su vida

Conversamos con Natalia Mikolenko, oriunda de la ciudad rusa de Volgogrado pero que desde 2014 vive en Montevideo (Uruguay).

2022-02-19T15:00+0000

2022-02-19T15:00+0000

2022-02-19T15:00+0000

Natalia definió a su ciudad natal Volgogrado como "bastante famosa" a nivel mundial por su rol durante la histórica batalla de Stalingrado (1942-1943), la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial que inició la caída de la Alemania nazi, concretada en 1945.La entrevistada llegó a Uruguay en 2014 por amor, tras conocer un año antes a su actual esposo. "No estaba en mis planes irme de mi país. Pero un día salí de vacaciones a República Dominicana donde conocí a un uruguayo. Me enamoré y me casé", contó a Destino Rusia."Después nos seguimos contactando por internet. Al principio, tenía mucho miedo porque no sabía nada de Uruguay; pero decidí probar por un tiempo y me encantó", agregó.Natalia Mikolenko se instaló en Montevideo donde aprendió a hablar español de forma autodidacta. En la actualidad, se dedica a enseñar el idioma ruso en modalidad virtual y presencial.Según confesó a Destino Rusia, le costó unos tres años la adaptación al país sudamericano. Y reconoció que el primer año "la pasé horrible, extrañaba muchísimo"."Uruguay tiene muchas cosas lindas, pero el mayor tesoro es su gente porque la relación humana que encontré aquí me parece que no hay en otro país", confirmó.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

