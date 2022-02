https://mundo.sputniknews.com/20220219/la-mision-de-la-osce-en-ucrania-confirma-aumento-de-combates-entre-ucrania-y-donbas-1121921591.html

La misión de la OSCE en Ucrania confirma aumento de combates entre Ucrania y Donbás

La misión de la OSCE en Ucrania confirma aumento de combates entre Ucrania y Donbás

VIENA (Sputnik) — La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Ucrania corroboró el aumento de los enfrentamientos entre... 19.02.2022

El número de infracciones del alto el fuego, precisó, es comparable con lo que se producía antes de los acuerdos que se firmó en julio de 2020 para fortalecer la tregua.El comunicado de la SMM viene después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmara que supuestamente no habían pruebas de que el Gobierno de Ucrania preparara ataques contra Donetsk y Lugansk.Tras recibir toneladas de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, el Gobierno de Ucrania intensificó en estos últimos días los bombardeos a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.La SMM instó nuevamente al Gobierno del presidente Volodímir Zelenski y las milicias de Donetsk y Lugansk a cumplir los acuerdos y adoptar medidas para rebajar la tensión y salvar vidas en los dos lados de la línea de separación.La misión llamó también a los bandos enfrentados a no obstaculizar su trabajo en el terreno.Los representantes de Donetsk y Lugansk denuncia que el Ejército ucraniano está bombardeando Donbás con armas pesadas, infringiendo deliberadamente los acuerdos de 2020. El uso de la artillería pesada, agregaron, apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto interno que desde 2014 enfrenta al Gobierno de Kiev y las regiones del Donbás.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

