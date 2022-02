https://mundo.sputniknews.com/20220219/la-derecha-internacional-se-reune-en-bogota-quienes-participan-y-de-que-hablaran-1121926184.html

La derecha internacional se reúne en Bogotá: ¿Quiénes participan y de qué hablarán?

La derecha internacional se reúne en Bogotá: ¿Quiénes participan y de qué hablarán?

Durante este 18 y 19 de febrero se realiza en la capital de Colombia el Foro Madrid, al que asisten connotados personajes de la derecha internacional... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T03:26+0000

2022-02-19T03:26+0000

2022-02-19T03:26+0000

américa latina

colombia

política

elecciones presidenciales

vox

madrid

centro democrático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1121926707_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_68393d170574ca94684a2ead6e9606a3.jpg

El lugar estaba acordonado por la Policía Nacional. De un lado, unidades antidisturbios se mostraban atentas ante cualquier novedad; del otro, policías de verde discutían con algunos ciudadanos."Aquí no somos comunistas, solo no estamos de acuerdo con que quienes promueven discursos de odio se reúnan en la ciudad", reclamaba con ímpetu una mujer a un policía. "¿Qué es el comunismo? ¿Qué es la ultraderecha?", responde a lo lejos otro ciudadano, intentando entrar en una conversación que podría ser estéril.En los postes de luz fueron amarradas cintas amarillas de advertencia para evitar el tránsito de personas y, en el fondo, se observaban a algunos trabajadores intentando reparar vidrios rotos.Son las afueras del Hotel Radisson, en la calle 74, entre las carreras 13 y 15, en Bogotá. Allí se realiza el Primer Encuentro Regional del Foro Madrid, un evento al que asisten notables personajes de la derecha hispanoamericana, que motivó el rechazo de un sector que se agolpó desde la mañana de este viernes 18 de febrero para protestar.La manifestación no terminó bien. Algunos manifestantes lanzaron piedras contra la fachada del hotel y quebraron los vidrios. Desde adentro, miembros de partidos de derecha de todo el mundo recriminaban el ataque y culpaban a la izquierda colombiana de estar detrás. La Policía tuvo que intervenir y las aguas se calmaron, sin embargo, sobre las 4 de la tarde, varios de los manifestantes permanecían sobre la calle, esperando que los asistentes salieran del lugar para mostrarles el inconformismo que ha traído su presencia en la ciudad.Bogotá es la sede, durante este viernes 18 de febrero y el sábado 19 de febrero, de un evento al que los medios locales le habían puesto muy poca atención —hasta que ocurrieron los desmanes—, pero que podría ser un punto de partida decisivo frente al panorama político que enfrenta Colombia, en las presidenciales, y la región.El inicio del evento fue a las 9 de la mañana (hora de Colombia) y, desde muy temprano, opositores hicieron presencia en los alrededores del Hotel Radisson. No estaban a gusto con la llegada de políticos, como María Corina Machado, de Venezuela; Javier Millei, diputado argentino; personajes colombianos, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las senadoras María Fernanda Cabal o Paloma Valencia; así como miembros del partido VOX, de España.De hecho, esa situación había sido prevista por el mismo foro, que, en un comunicado alertó sobre amenazas y responsabilizó de estas al candidato presidencial Gustavo Petro, que lidera las encuestas de intención de voto en Colombia.Pero, ¿qué es el Foro Madrid? Sus mismos organizadores lo han definido como "una alianza internacional en la que caben todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, comparten la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho".El punto de inicio de este encuentro, además, tiene que ver, claramente, con los gobiernos de Venezuela, Cuba o Nicaragua, que, según explican los organizadores de dicho foro, “han coartado sistemáticamente las libertades de nuestros pueblos, erosionado la institucionalidad democrática, dinamitado el Estado de Derecho, irrespetado la separación de poderes y atentado contra cualquier tipo de expresión de oposición a sus prácticas”.¿Cuál es la nómina del Foro Madrid en Bogotá?En el foro que se realiza en Bogotá están programadas, en dos días, más de una veintena de intervenciones. De allí se destacan, por ejemplo, las participaciones de varios políticos que han tenido incidencias importantes en sus diferentes países de origen. Algunos ya han dejado de lado la actividad política electoral, otros son actores muy activos en sus países.Álvaro Uribe Vélez: fue presidente de Colombia (2002-2010) y actualmente es el líder del partido Centro Democrático, que es la colectividad política del presidente colombiano Iván Duque Márquez. Uribe desarrolló durante su gobierno la denominada Seguridad Democrática, un intento por combatir a las guerrillas, pero que desembocó en prácticas por las que hoy se piden responsabilidades políticas, como las ejecuciones extrajudiciales, en donde civiles eran asesinados para ser presentados como bajas en combate. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, hubo 6.402 víctimas de falsos positivos.Javier Millei: es diputado argentino y líder del partido La Libertad Avanza, tercera fuerza política de la ciudad de Buenos Aires. Los medios de Argentina lo definen como un “economista ultraliberal” y hace parte de la oposición al gobierno del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner.María Corina Machado: ha sido diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y es opositora al gobierno de Nicolás Maduro, en ese país. Fundó en 2012 el movimiento Vente Venezuela.Francisco Tudela: fue vicepresidente del Perú, en el 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero también hizo parte de ese gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. Tudela fue presidente interino del país latinoamericano después de la renuncia de Fujimori, en el 2000, mientras asumía el poder Valentín Paniagua.Víctor González Coello: es diputado del partido VOX, de España. Durante las más recientes elecciones en Perú, en las que se enfrentaron protagónicamente Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hizo denuncias sobre supuesta corrupción en la segunda vuelta. Junto con González Coello, la representación de VOX en el encuentro está el eurodiputado Hermann Tertsch.Carlos Sánchez Berzaín: exministro de Bolivia y uno de los opositores del expresidente Evo Morales, en ese país. Actualmente está asilado políticamente en los Estados Unidos y, como crítico agudo de Morales, lo ha señalado de ser la "cabeza del narcoestado en Bolivia".Eduardo Bolsonaro: hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es diputado por el estado de Sao Paulo y milita desde 2018 en el Partido Social Liberal. Es conocido en ese país y en el ámbito internacional por sus posiciones polémicas y de oposición a asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo.También hacen parte de la lista de invitados Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso; Robert Roos, eurodiputado por el Partido JA21 y vicepresidente del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos; y Rosangelia Barbarán, diputada del partido peruano Fuerza Popular.Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ejes del programaLa nutrida agenda del foro girará, en gran parte, al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, dos instancias que han sido integradas históricamente por miembros de la izquierda latinoamericana o movimientos progresistas de la región.Por ejemplo, uno de los primeros puntos de la agenda conocida por Sputnik, fue un panel denominado “Entendiendo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla”, en el que participaron el diputado argentino Javier MIllei, el exvicepresidente peruano Francisco Tudela y la política venezolana María Corina Machado.En ese sentido, en otro de los paneles, que estará dirigido por participantes colombianos, se hablará de lo que está en juego en Colombia en las próximas elecciones. Asimismo, uno de los paneles se titula “Chile: una alarma para todo el continente”, en donde se disertará sobre la reciente asunción al poder del presidente Gabriel Boric.

https://mundo.sputniknews.com/20211208/la-derecha-colombiana-busca-candidato-para-suceder-a-ivan-duque-1119085311.html

colombia

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

colombia, política, elecciones presidenciales, vox, madrid, centro democrático