https://mundo.sputniknews.com/20220219/el-nuevo-album-de-kanye-west-solo-estara-disponible-en-su-propio-reproductor-de-200-dolares-1121935138.html

El nuevo álbum de Kanye West solo estará disponible en su propio reproductor de 200 dólares

El nuevo álbum de Kanye West solo estará disponible en su propio reproductor de 200 dólares

El rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, tiene previsto lanzar un nuevo disco, titulado 'Donda 2'. Pero afirmó que se podrá escuchar... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T11:41+0000

2022-02-19T11:41+0000

2022-02-19T11:41+0000

estilo de vida

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1121935098_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c2f2e20b5ceabc237766795585ce5294.jpg

El nuevo disco no estará disponible en ninguna de las populares plataformas de streaming, como Spotify, Apple o Amazon. Además de las propias canciones, los que adquieren Stem Player podrán escuchar cuatro bandas de audio de cada tema del nuevo álbum. El dispositivo también contará con un reproductor de mp3.Si bien las ventas del dispositivo superaron los 2,2 millones de dólares en las primeras 24 horas, algunos internautas criticaron a Kanye —uno de los raperos mejor pagados del mundo— por obligar a sus fans a comprarlo a un precio tan alto."¿En serio hay que comprar el Stem Player para escuchar el nuevo disco de Kanye? Jaja"; "ya ganaste tu dinero, ahora publica el álbum en los servicios de streaming para tus fans", "no quiero comprar el Stem Player solo para escuchar Donda 2", "no me hagas esto, no tengo dinero", comentaron algunos de los fans.Se espera que el álbum salga a la luz el 22 de febrero.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/kanye-west-se-compara-con-putin-joven-1118166580.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente