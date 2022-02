https://mundo.sputniknews.com/20220219/el-lider-de-camara-baja-rusa-zelenski-provoca-el-comienzo-de-una-gran-guerra-en-europa-1121924594.html

Líder de la Cámara Baja rusa: Zelenski provoca el comienzo de una gran guerra en Europa

Líder de la Cámara Baja rusa: Zelenski provoca el comienzo de una gran guerra en Europa

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está desencadenando una gran guerra en Europa, alertó el titular de la Cámara baja rusa... 19.02.2022, Sputnik Mundo

"Zelenski provoca el inicio de una gran guerra (...) Sin el apoyo del exterior sería poco probable que Zelenski decida dar ese paso que desembocaría en una conflagración en el centro de Europa", indicó Volodin en la red social Telegram.Las acusaciones estadounidenses contra Rusia, subrayó, "son una provocación inventada para desinformar a la comunidad internacional".Volodin enfatizó que a los estadounidenses no les importa que con esos actos el Gobierno de Ucrania rompa los Acuerdos de Minsk."Los estadounidenses comprenden perfectamente la tragedia a la que todo esto puede llevar, por eso evacuaron a sus diplomáticos de Kiev", sostuvo.El legislador señaló que si empieza la guerra, Europa será precisamente el escenario de las batallas.Volodin recalcó que Rusia no quiere la guerra, pero en caso de que las vidas de sus ciudadanos que residen en Donetsk y Lugansk corran peligro, "nuestro país se levantará en su defensa".Los representantes de Donetsk y Lugansk denuncian que el Ejército ucraniano está bombardeando Donbás con armas pesadas, infringiendo deliberadamente los acuerdos de 2020. El uso de la artillería pesada, agregaron, apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto interno que desde 2014 enfrenta al Gobierno de Kiev y las regiones del Donbás.La situación se agrava por las toneladas de armas que Estados Unidos y otros países de la OTAN enviaron al Gobierno de Zelenski.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

