El arma más letal de Rusia contra Occidente: el humor

'Acorralada' por las noticias falsas más escandalosas y esperpénticas de Occidente, a Moscú no le han dejado otra opción: atrincherarse salvajemente en la gran... 19.02.2022

Risas ante la obscenidad de medios occidentalesDe perdidos, al río. Esa parece ser la máxima asumida por los principales medios occidentales, que tras hacer el ridículo periodístico más espantoso de la historia de la comunicación y enterrar en el barro su poca reputación que les quedaba –si es que les quedaba alguna–, decidieron saltar hacia adelante.Entonces, ante tanta falsedad e incoherencia, Moscú atacó duro con su buen humor. Por un lado, María Zajárova escribió en su perfil de Facebook: "Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el horario de nuestras 'invasiones' para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones".Mientras, Dmitri Peskov aludió a una desinformación publicada por el tabloide británico The Mirror, que dando por buenas las versiones de los oráculos de las agencias de inteligencia de EEUU, publicó que las tropas rusas lanzarían la ofensiva a las 3:00 de la madrugada [hora local de Ucrania] del miércoles 16 de febrero. "Será mejor que pongan sus alarmas para esa hora y lo vean por sí mismos", dijo a la agencia RIA Nóvosti, tras ser consultado sobre si los ucranianos debían preocuparse o podían dormir tranquilamente.Occidente estilo GoebbelsEl Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini incide en que toda esta campaña mediática "en realidad ha sido una situación patética hasta ahora. Vamos a ver cómo es el desenlace porque la desesperación particularmente de EEUU manipulando a la OTAN, pueda dar un 'manotazo de ahogado' en cualquier momento".El analista advierte que "todavía no estamos fuera de la zona de peligro. Pero lo cierto es que toda la parte publicitaria, por decirlo así, de la presunta guerra, ha sido patética. Porque, en primer lugar, iban contra la realidad, porque presumir que Rusia iba a querer invadir a Ucrania, era un disparate desde todo punto de vista desde el principio".Para Ciafardini está claro que todo el mundo sabe que a Rusia no le conviene para nada generar una situación bélica en su frontera con un país limítrofe, sencillamente porque no necesita esa guerra, al indicar que la invasión a Ucrania no le da ninguna ganancia."Rusia ha recuperado Crimea que era parte de su territorio, y las dos provincias más desarrolladas industrialmente de Ucrania, que es la región del Donbás, como son los óblast de Donestk y Lugansk, cuya población es mayoritariamente rusa, tienen excelentes relaciones con Rusia. Así que [Rusia] no tiene ninguna necesidad [de invadir], desde el punto de vista económico, estratégico. Por lo tanto, la 'campaña publicitaria' [de Occidente] no podía más que ser patética porque trataba de ir contra una realidad contundente, de mostrar a Rusia como agresora, cuando era la que se estaba defendiendo de ese intento bélico que todavía no ha terminado", concluye el Dr. Mariano Ciafardini.

