¿De vuelta en la URSS? Una cadena española llama "soviéticas" a las autoridades de Rusia | Video

La Corporación RTVE metió la pata al escribir "autoridades soviéticas" en un teletipo mostrado en directo. El lapsus rápidamente se hizo viral. 19.02.2022, Sputnik Mundo

Fue el usuario de Twitter @Jmmarlus quien se dio cuenta del ridículo error y compartió el video del mensaje. Las imágenes acumularon más de 2.000 reproducciones y decenas de comentarios. "Se han puesto el chip anticomunista de la Guerra Fría contra la URSS"; "tenían un redactor en animación suspendido en un sótano desde 1991 y lo han reanimado"; "la manipulación de los medios españoles sobre lo de Ucrania es tan grande que ya no tienen límites de la mentira. Ahora me entero que existen autoridades soviéticas, mi profe de Historia Contemporánea me engañó", comentaron algunos de los usuarios.Y tú, ¿qué opinas? ¿Fue un lapsus, una broma o un gesto deliberado? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

