Cancillería rusa: Kiev, con complicidad de París y Berlín, no cumple con los Acuerdos de Minsk

Kiev, con la complicidad de París y Berlín, no cumple demostrativamente con los Acuerdos de Minsk, aseguró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov... 19.02.2022, Sputnik Mundo

"Al analizar la situación en el sureste de Ucrania, Lavrov señaló la falta de progreso en el arreglo del conflicto intraucraniano debido a la obstinada falta de voluntad por parte de las autoridades de Kiev para cumplir plenamente con los requisitos de los Acuerdos de Minsk, incluido el diálogo directo con representantes de Donetsk y Lugansk, y la inclusión en la Constitución del estatus especial de Donbás como parte de Ucrania", se especifica en un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso. Ambos cancilleres "reafirmaron que no hay alternativa a la implementación de los Acuerdos de Minsk para lograr una paz sostenible en Ucrania".Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Ignorar las garantías de seguridad "tiene un efecto perjudicial" en la estabilidad internacionalLavrov afirmó también que ignorar las demandas rusas sobre el tema de las garantías de seguridad afecta negativamente a la situación en Europa, reza el comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería. Así, el canciller ruso señaló la necesidad de que todos los países cumplan deliberadámente con los compromisos aprobados al más alto nivel en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y en el marco de las relaciones entre Rusia y la OTAN para garantizar la seguridad igualitaria e indivisible basada en un equilibrio de intereses de las partes. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

