Ucrania, un conflicto en el que pierden todos excepto EEUU

El único beneficiario de la crisis de Ucrania es EEUU, donde el miedo del presidente, Volodímir Zelenski, a desobedecer los órdenes belicistas de Washington... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Según Muñoz Castañeda, haberse dejado llevar por Washington en su estrategia antirrusa ha significado un desastre para Ucrania, donde las armas que le están suministrando países como EEUU y el Reino Unido bajo el supuesto pretexto de la 'amenaza rusa' no son regalos, sino que suponen el empeoramiento del endeudamiento de este país, cuyo nivel ya ha batido los récords históricos.Además, la histeria desatada por los medios y políticos occidentales ante la 'inminente invasión' rusa hizo agravar la deplorable situación económica de Ucrania, provocando una fuga masiva de capitales."Hemos visto por las declaraciones de Zelenski que él le tiene miedo a iniciar una ofensiva en Donbás, pero parece que le tiene más miedo a esta gente que está detrás de él empujándolo", sostuvo Muñoz Castañeda, al resaltar en este contexto el interés que tiene el complejo industrial militar norteamericano por una guerra a gran escala, al tiempo que el presidente, Joe Biden, aspira a aprovechar el conflicto para recuperar su 'rating' que está por los suelos, además de favorecer al negocio energético de EEUU.Ante esta situación, el activista indicó que el papel asignado al Ejército ucraniano es el de carne de cañón, donde se le manda a "morir" por intereses ajenos."Hace como 6 meses [las autoridades ucranianas] empezaron a llenar la línea de frente de pelotones y hoy en día más de 130.000 soldados están esperando el grito de 'adelante' para lanzar una ofensiva contra Donbás", señaló Muñoz Castañeda, al alertar que, en caso de que Kiev no se detenga, se desataría una guerra "que podría ser grave, no solamente a nivel local, sino para toda Europa y, tal vez, para toda la humanidad".Un escenario que, obviamente, preocupa a Donbás."Hoy en día aquí nadie piensa que es posible volver a Ucrania. Lo único que queremos es que nos dejen en paz y nos dejen trabajar. Para nosotros lo más importante es no pelear, no guerrear", subrayó el activista, al desmentir las falsas denuncias de Kiev sobre las hostilidades por parte de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.De la misma manera, desmintió los supuestos planes de 'invasión' de Rusia, indicando, entre otros argumentos, que "Ucrania sería un gran peso" para Moscú.En esta línea, insistió en que la intención de Rusia es "detener" el conflicto, propiciando "la estabilidad", tal y como consiguió en el caso de Siria.

