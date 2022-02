https://mundo.sputniknews.com/20220218/se-inaugura-en-la-plata-una-exposicion-del-concurso-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-1121859940.html

Se inaugura en La Plata una exposición del Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin

MOSCÚ (Sputnik) — Después de la capital argentina Buenos Aires, las obras del Concurso Internacional de Fotoperiodismo que ostenta el nombre del reportero de... 18.02.2022

El público podrá apreciar varias decenas de obras de fotógrafos de España, Italia, Rusia, Francia y otros países del 22 de febrero al 7 de marzo.La Plata será el septimo destino de la gira mundial del Concurso Andréi Stenin. Anteriormente, las mejores obras del Concurso 2021 fueron exhibidas en Moscú, Kinshasa, Buenos Aires, Madrid y Envigado. Tan pronto sean levantadas las restricciones debido a la pandemia del COVID-19, el Concurso planea visitar también otras ciudades.Siguen admitiéndose obras para el concurso 2022: hasta el 28 de febrero inclusive (23:59 hora de Moscú) se las podrá enviar a las versiones rusa, inglesa o china de la página web stenincontest.ru. Los participantes podrán presentar una obra en las categorías Fotografía individual y Serie en cualquiera de las cuatro nominaciones del Concurso: Noticias principales, Deportes, Mi planeta, Retrato. Héroe de nuestro tiempo.En 2022, el Concurso estará dotado de 125, 100 y 75 mil rublos para premiar el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, en cada nominación. El ganador del Grand Prix, máximo premio del Concurso Andréi Stenin, merecerá 700 mil rublos.El Jurado Internacional empezará su labor en abril próximo, la lista final del Concurso se publicará a mediados de junio próxima en el sitio stenincontest.com.La información sobre el ConcursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas quienes centran la atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Los socios mediáticos principales del Concurso son VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia), el portal SMOTRIM, la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura, la cadena de televisión Moskva 24.Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y la web RT, la agencia de noticias Askanews, el grupo mediático Independent Media, la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), el portal del periódico China Daily, el portal de The Paper, la red mediática Al Mayadeen .El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de los Periodistas de Rusia, el portal YOung JOurnalists, el portal RussianPhoto, el portal Photo-study.ru, la escuela de fotografía Academia de fotografía, la revista Fotoargenta, la revista LF Magazine, el portal All About Photo, la revista Artdoc, el portal IPhoto Channel, el portal For Photographers Only, el foro internacional-socio-festival PhotON.

