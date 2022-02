https://mundo.sputniknews.com/20220218/relator-de-la-onu-expone-la-hipocresia-de-occidente-en-la-persecucion-de-assange-1121889278.html

Relator de la ONU expone la "hipocresía" de Occidente en la persecución de Assange

Relator de la ONU expone la "hipocresía" de Occidente en la persecución de Assange

LONDRES (Sputnik) — El procedimiento contra Julian Assange es una "persecución política" que ha desvelado graves "fallos sistémicos" y la hipocresía de... 18.02.2022

Melzer presentó en un evento telemático su libro "The Trial of Julian Assange: A Story of Persecution [El juicio de Julian Assange: la historia de una persecución], en el que expone los "hechos" del proceso, rebusca entre las evidencias y extrae conclusiones tras dos años de investigación del caso.El experto internacional expuso en informes oficiales la "tortura psicológica" a la que está sometida el fundador de WikiLeaks desde hace más de una década y reprochó ahora la indiferencia y falta de cooperación de los gobiernos directamente involucrados: Reino unido, Estados Unidos, Suecia y Ecuador.En este punto, comparó las demostraciones de "no buena fe" que le dispensaron las democracias occidentales con su actitud respecto a Alexei Navalni, detenido en Rusia por disidencia política y presunto fraude, entre otros delitos.El editor y periodista australiano, de 50 años, está preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh —la llamada Guantánamo británica— desde hace casi tres años, sin cargos pendientes en Reino Unido y luchando contra una orden de extradición a Estados Unidos.El proceso ha llegado al Supremo británico, que ha de decidir en breve si acepta o no el recurso de Assange contra la sentencia del Alto Tribunal, que dio luz verde a la deportación.EEUU reclama la entrega del exdirector de WikiLeaks para juzgarle por diecisiete presuntos delitos bajo la ley espionaje y uno de intromisión informática, que se penalizan con hasta 175 años en prisión.Las imputaciones están relacionadas con la obtención y publicación de informes confidenciales de Irak, Afganistán y Guantánamo, entre otros, que desvelan aparentes crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y agentes estadounidenses.

