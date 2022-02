https://mundo.sputniknews.com/20220218/parejas-asexuales-cual-es-esta-opcion-que-gana-terreno-en-los-jovenes-1121910634.html

Parejas asexuales: ¿cuál es esta opción que gana terreno en los jóvenes?

No sentir deseo sexual hacia otras personas, poder tener una vida en pareja y prescindir del sexo, son algunas de las características de una opción elegida cada vez más por nuevas generaciones. Un sexólogo explica el auge de este fenómeno.

Vivimos en una sociedad "hipersexualizada". A través de la música o en redes sociales, por momentos podemos sentirnos invadidos por mensajes que ponen el sexo en primer lugar ante otros aspectos de la vida.En este contexto, puede calificarse de "raro" o "anormal" a una persona por no sentir deseo sexual hacia otra, o a quienes viven sin mantener relaciones sexuales, pues no les causa interés. Esta opción no es nueva, pero cada vez son más las personas que se animan a decirlo y compartir sus experiencias con otros."Lo primero que aparece es la sensación de 'debo tener algo malo'", dijo el psicólogo y sexólogo uruguayo Ruben Campero. "No es que alguien sea asexual, lo que hace simplemente es que trata de darle forma a una experiencia muy compleja, como a cualquier otra experiencia humana", agregó el experto.Esto enseña también otras formas de vivir el amor con una pareja y que el cariño se puede expresar de otras formas. Según Campero, se “interpela a los modos de la sexualidad" tradicionalmente establecidos, hoy cuestionados principalmente por las nuevas generaciones.En algunos casos es difícil el proceso de identificar y aceptar la asexualidad como una forma de ser, sentir y un estilo de vida. Surgen miedos como el de "no encontrar un lugar en el mundo, no poder tener una pareja". La presión se acentúa entre los 20 y 30 años según el sexólogo. "Escuchar abiertamente y de forma desprejuiciada", es la mejor ayuda para comprenderlos, agregó.¿Pero por qué esta opción gana cada vez más adeptos, o hay más personas que se animan a decirlo y compartirlo públicamente? La interpelación de las costumbres tradicionales y el individualismo son algunos de los principales motivos, según el experto.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

