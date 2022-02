https://mundo.sputniknews.com/20220218/moscu-nuestras-maniobras-y-pruebas-de-misiles-balisticos-no-amenazan-a-nadie-1121865889.html

Moscú asegura que sus maniobras y pruebas de misiles balísticos no amenazan a nadie

MOSCÚ (Sputnik) — Las maniobras militares y los lanzamientos de misiles balísticos que Rusia lleva a cabo son parte de un proceso de entrenamiento rutinario... 18.02.2022, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ fuerzas armadas

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

donbás

fuerzas aeroespaciales de rusia

maniobras

"Las maniobras y los lanzamientos de misiles balísticos forman parte de un proceso de entrenamientos que se desarrolla con cierta regularidad y al que precede toda una serie de notificaciones a varios países por canales diferentes. Estos asuntos están regulados rigurosamente y no suscitan recelos ni interrogantes, porque todo el mundo es avisado con antelación", dijo Peskov a los periodistas el 18 de febrero.El Ministerio de Defensa ruso anunció poco antes que el presidente Vladímir Putin dirigirá el 19 de febrero un ejercicio de las fuerzas de disuasión estratégica, que incluirá lanzamientos de misiles de crucero y balísticos.Se implicarán en estas maniobras las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y las de Misiles Estratégicos, así como la Flota del Norte, la Flota del mar Negro y las unidades del Distrito Militar Sur. El representante del Kremlin recordó que Rusia lleva a cabo varios ejercicios militares estos días.El presidente Putin, supuso su portavoz, presenciará el ejercicio del sábado desde un puesto de mando."Semejantes ejercicios, aunque sean lanzamientos de prueba, son imposibles en ausencia del jefe de Estado. Ya lo saben: el famoso maletín negro, el botón rojo [nuclear], etcétera", dijo.Acto seguido, matizó que el amplio público no tiene por qué enterarse de las formas concretas de esa participación.Rusia había programado para enero y febrero de 2022 una serie de maniobras en mares territoriales y zonas importantes del océano mundial.Estos ejercicios cuentan con la participación de más de 140 buques de guerra y auxiliares, unas 60 aeronaves, casi 10.000 militares y hasta 1.000 unidades de armamento.Paralelamente se organizaron maniobras a gran escala de unidades terrestres y aéreas, entre ellas el ejercicio conjunto ruso-bielorruso Resolución Aliada.Situación en DonbásAsimismo, Peskov añadió que las tensiones actuales en la región de Donbás son un verdadero motivo de preocupación.El 17 de febrero, los militares ucranianos denunciaron un crecimiento drástico de infracciones del armisticio en el este del país.A su vez, representantes de Donetsk y Lugansk denunciaron que Kiev empezó a bombardear Donbás con armas pesadas, infringiendo deliberadamente las medidas adicionales aprobadas en 2020 para reforzar el alto el fuego.Además, según representantes de las repúblicas autoproclamadas, el uso de la artillería por parte de Kiev apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.Sin embargo, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, desmintió la información al señalar que Kiev aboga por una solución política y diplomática.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en su cese.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

ucrania

donbás

🛡️ fuerzas armadas, rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa, donbás, fuerzas aeroespaciales de rusia, maniobras