Macron insta a cesar los tiroteos en Donbás y a reanudar negociaciones

Macron insta a cesar los tiroteos en Donbás y a reanudar negociaciones

PARÍS (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado a cesar los tiroteos en Donbás, iniciar con urgencia la desescalada y reanudar las... 18.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

emmanuel macron

francia

europa

"En una situación en que no disminuye la presión militar de Rusia, aumenta la desestabilización y se han reanudado los tiroteos en la zona de contacto de las partes, instamos, primero, a cesar la actividad militar e iniciar con urgencia la desescalada y, segundo, a reanudar las negociaciones constructivas", dijo en rueda de prensa en Bruselas.Macron anunció que durante las próximas horas los europeos y Estados Unidos sostendrán unas consultas sobre Ucrania.Moscú niega categóricamente tener los planes de invadir Ucrania que le atribuye Occidente, y declara que no amenaza a nadie, señalando que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.Las declaraciones de que Rusia prepara provocaciones en Ucrania siguen llegando a pesar de que las tropas rusas que participaron en ejercicios están regresando a sus bases, agregó.El titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, reunido con el presidente Vladímir Putin, comunicó que "una parte de los ejercicios ya toca a su fin, otra parte concluirá próximamente".El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov, informó el 15 de febrero a los periodistas que las unidades de los Distritos Militares rusos Sur y Oeste, participantes de las maniobras, han empezado a regresar a sus bases.

francia

2022

emmanuel macron, francia, europa