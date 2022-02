https://mundo.sputniknews.com/20220218/lavrov-senala-la-disposicion-de-blinken-a-reunirse-tras-estudiar-la-respuesta-rusa-1121872841.html

Lavrov señala la disposición de Blinken a reunirse tras estudiar la respuesta rusa

Lavrov señala la disposición de Blinken a reunirse tras estudiar la respuesta rusa

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó la disposición del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, de reunirse... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T13:12+0000

2022-02-18T13:12+0000

2022-02-18T13:12+0000

internacional

serguéi lavrov

otan

ucrania

eeuu

antony j. blinken

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120445340_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_5504d16a590d4b1ce092bb88f92b91ee.jpg

El canciller ruso señaló que tanto él como Blinken están interesados en reunirse pues "esto responde a nuestros intereses y planes".El 17 de febrero, el secretario de Estado de EEUU, informó que envió una carta a su par de Rusia, para proponer una reunión la próxima semana en Europa con el fin de abordar la crisis de Ucrania.Blinken y Lavrov se entrevistaron por última vez el pasado 21 de enero en Ginebra, Suiza y el 15 de febrero mantuvieron una conversación telefónica.El 17 de diciembre, la Cancillería de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, Insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El 1 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Washington y el bloque bélico habían ignorado las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, mientras sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220217/eeuu-estara-aliviado-y-aceptara-criticas-si-la-invasion-rusa-a-ucrania-no-se-materializa-1121828271.html

https://mundo.sputniknews.com/20220218/kremlin-la-expulsion-de-diplomatico-estadounidense-es-una-medida-de-respuesta-1121869447.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serguéi lavrov, otan, ucrania, eeuu, antony j. blinken, rusia, europa