Larvas de mojojoy: el superalimento indígena colombiano que tendrá un cultivo artesanal

Una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) apuesta por el cultivo artesanal de larvas de mojojoy, un superalimento esencial para el pueblo... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Este tipo de insecto comestible no solo es esencial para la seguridad alimentaria de la comunidad indígena colombiana ticuna por su gran fuente de proteína, sino que también se emplea para usos medicinales para combatir distintos malestares como el asma.Pese a que es considerado como plaga en los cultivos de palmas, en la región amazónica tradicionalmente ha sido vinculada a conocimientos ancestrales.Por este motivo las comunidades indígenas cultivan las larvas provenientes del escarabajo gorgojo cimarrón (Rhynchophorus palmarum), que también es conocido como casanga, picudo, picudo negro y picudo del cocotero. Popularmente, las larvas de estos insectos son conocidas como mojojoy.Apostar por extender el consumo de las larvas también implica un desafío: que existan suficientes. Por eso, un grupo de investigación en Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) promueve el uso de sustratos como residuos orgánicos de piña, papaya, banano o caña para alimentar a los insectos adultos y que así aumenten el número de huevos y por tanto, de larvas.Pero no es el único desafío. La destrucción del hábitat y el sobreconsumo ligado a actividades turísticas ponen en peligro la continuidad de esta práctica por lo que también trabajan en el diseño de estrategias para asegurar un cultivo sostenible.La tala de palma como un problemaLa bióloga Angélica Torres Bejarano, doctora en Estudios Amazónicos e investigadora de la UNAL, explicó al sitio de la universidad que "normalmente es necesario talar las palmas para que el escarabajo pueda colonizarlas y después obtener las larvas".La tala no solo impacta negativamente en las poblaciones de la palma de aguaje sino también diversas especies que pierden tanto refugio como una fuente de agua. Además se afecta el ciclo de vida del mojojoy pues disminuye considerablemente su producción.Esto condiciona notoriamente a 732 personas que conforman la comunidad de San Sebastián de los Lagos, del que 89% incluye al mojojoy en su dieta.Desde la UNAL se pretende, entonces, apostar por un cultivo más artesanal de las larvas de mojojoy, a cargo de los propios hogares de la comunidad.En paralelo, los investigadores proponen aumentar el número de palmas en la región y generar espacios educativos que "vinculen los saberes ancestrales con el conocimiento científico" sobre el manejo y valor sociocultural de estas larvas comestibles, así como los métodos más adecuados y amigables para obtenerlas.

