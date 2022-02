https://mundo.sputniknews.com/20220218/gobierno-de-mexico-ve-al-sector-privado-como-enemigo-afirma-directivo-de-banco-central-1121852061.html

Gobierno de México ve al sector privado como "enemigo", afirma directivo de banco central

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La economía mexicana carece de un motor de crecimiento para este 2022, ante la baja inversión privada y una narrativa... 18.02.2022, Sputnik Mundo

La carencia de un motor que estimule a la economía en 2022 hace que la mayoría de analistas estime un crecimiento modesto de entre 2,0 y 2,2%, que son "escenarios bastante pesimistas", comentó el funcionario que llegó a Banxico en enero de 2019, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado con apoyo del oficialismo."Si el Gobierno ve al sector privado como el enemigo a vencer, obviamente no se van a aprovechar estas oportunidades y no vamos a ver el despegue de la inversión privada que es algo fundamental para poder crecer, no solamente en el corto plazo, pero ese es el problema principal", afirmó el subgobernador, quien ha sido consultor y directivo en el sector bancario y catedrático en economía.Heath detalló que la inversión privada en la segunda economía latinoamericana llegó a su pico en 2015, después se estancó durante tres años, y comenzó a caer en 2019, antes del derrumbe de 2020, el pero desde 1932.Considera que el año pasado la actividad económica mexicana "tuvo una recuperación en el mejor de los casos mediocre".La economía mexicana creció 5,0% en 2021, después de la contracción histórica de 8,2% en 2020, causada por la pandemia de COVID-19.Si cambia la "narrativa política", se permitiría que el sector privado y el Gobierno trabajen para establecer "prioridades conjuntas, para detonar la inversión".México también padece la inflación más alta en 20 años y un estancamiento del sector exportador -enfocado sobre todo a Norteamérica-, y una caída de la inversión en los servicios, que fueron los motores de crecimiento en ese lapso, después de que la economía dejó de estar "petrolizada" a finales del siglo XX.El país latinoamericano creció muy debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia, y en 2019 sufrió la primera contracción en muchos años, aunque fue un ligero 0,2%.Heat estima, a criterio personal, que Banxico se encamina hacia decisiones de política monetaria con más alzas en la tasa de interés de referencia, ante el "complejo escenario inflacionario", y los esperados aumentos de ese indicador de referencia bancaria estatal en EEUU.La Junta de Gobierno del banco central mexicano acordó el pasado 10 de febrero elevar la tasa de interés de referencia del 5,50% anterior a 6,00%, el nivel más alto desde abril de 2020, para contener la inflación que está en su peor nivel desde 2001.

