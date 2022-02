https://mundo.sputniknews.com/20220218/fallos-sistemicos-en-la-persecucion-politica-de-assange-1121905377.html

Fallos sistémicos en la "persecución política" de Assange

LONDRES (Sputnik) — El procedimiento contra Julian Assange es una "persecución política" que ha desvelado graves "fallos sistémicos" y la hipocresía de... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Melzer presentó, en un evento telemático, su libro The Trial of Julian Assange: A Story of Persecution [El juicio de Julian Assange: la historia de una persecución], en el que expone los "hechos" del proceso, rebusca entre las pruebas evidenciales y extrae conclusiones tras dos años de investigación del caso.Sin justificación legalLa revisión del proceso llevó al especialista en Derechos Humanos a concluir que las "llamadas democracias maduras de Occidente están ignorando el imperio de la ley y socavando derechos constitucionales fundamentales".EEUU reclama al Reino Unido la entrega del fundador de WikiLeaks para juzgarle por 17 presuntos delitos bajo la ley espionaje, de 1917, y uno de intromisión informática, que se penalizan con hasta 175 años en prisión.Las imputaciones se derivan de la obtención y publicación de informes confidenciales sobre Irak, Afganistán y Guantánamo, entre otros, que desvelan aparentes crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y agentes estadounidenses.Impunidad oficial"No podemos consentir que la disidencia legítima y las revelaciones de crímenes graves resulten en impunidad para los funcionarios y cadena perpetua para testigos, filtradores y periodistas", dijo, recordando que no se ha procesado a ningún presunto autor de atrocidades mortales destapadas por WikiLeaks.El relator de la ONU denunció en informes oficiales la "tortura psicológica" a que está sometido el editor y periodista australiano desde hace más de una década y, en particular, desde que se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, en junio de 2012.Acepta y comparte la justificación de Assange de que "no fueron las alegaciones de mala conducta sexual, sino la negativa de las autoridades suecas a garantizar" que no sería extraditado a EEUU, lo que le llevó a ignorar la sentencia judicial de su deportación a Estocolmo y pedir asilo al Gobierno de Rafael Correa.Censura y disuasiónMelzer reprocha la indiferencia y falta de cooperación de los gobiernos directamente involucrados —Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Ecuador— y denuncia el "esfuerzo concertado" para hacer de Assange un "ejemplo de disuasión de otros periodistas".El también profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow reitera que estamos ante un "caso político" que precisa "una solución política".En este punto, lamenta la "hipocresía" de Reino Unido, Alemania y otras democracias liberales, que guardan silencio sobre Assange pero defienden a disidentes políticos, como Alexei Navalni, que está encarcelado en Rusia.Muro de silencioEn la misma esfera engloba a los medios generalistas europeos y estadounidenses que, según argumentó, se escudan detrás de un "muro de silencio" contra este "caso intocable" del expatrón de WikiLeaks.Melzer se describe como "defensor del imperio de la ley", que decidió publicar sus memorias y reflexiones ante la letanía de abuso procesal, violaciones legales del caso y desidia de los gobiernos más afectados.Su mandato como inspector de la ONU en tortura le permitió entrevistar y analizar a Assange en la celda 17 de Belmarsh, donde fue recluido inicialmente, pero no le libró del "hostigamiento suave" de las autoridades británicas.

