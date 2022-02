https://mundo.sputniknews.com/20220218/esto-es-lo-que-hace-tan-especial-el-ejercito-mexicano-segun-amlo-1121897411.html

Esto es lo que hace tan especial al Ejército mexicano, según AMLO

Los soldados de México son hijos de obreros y campesinos, dimanaron de una revolución y no provienen de las oligarquías, lo que los hace diferentes a otras... 18.02.2022, Sputnik Mundo

"Nuestro Ejército surge de un movimiento revolucionario, hablaba yo aquí del triunfo de la revolución maderista con la batalla de Juárez, en la que intervienen Orozco e intervienen Villa y otros revolucionarios", destacó."Aquí se constituye por Madero un Gobierno vamos a decir provisional, antes del interino, un Gobierno revolucionario, y desde mayo del 11, desde que se triunfa, Madero decide que el secretario de Guerra del movimiento revolucionario iba a ser Venustiano Carranza", apuntó el presidente.Además, consideró que los episodios que oscurecen la historia de las Fuerzas Armadas mexicanas son responsabilidad de los mandos civiles que los ordenaron, no de los mandos militares, pues de acuerdo con la constitución el presidente es el jefe supremo del ejército."Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del presidente (Gustavo Díaz Ordaz) y así en todos los casos", agregó.El Ejército también ha sido señalado por su participación en la llamada guerra sucia, cuando el Estado mexicano arrestó de manera ilegal, torturó, asesinó y desapareció a opositores políticos, en distintos episodios y zonas del país.Parte de esa historia ha sido narrada por el novelista chihuahuense Carlos Montemayor, en novelas como Las armas del alba, sobre el asalto al cuartel militar de Madera, Chihuahua, como parte de una protesta agraria, o Guerra en El Paraíso, sobre el Partido de los Pobres y la lucha armada que encabezó Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.López Obrador consideró una enorme ventaja tener un ejército popular, pueblo uniformado, hijos de campesinos, obreros, mecánicos, comerciantes, maestros, incluso entre los generales."No pertenecen a la oligarquía, como sucede en otros países, son leales a las instituciones, al contrario, ahora es más la lealtad no sólo al presidente, al pueblo y el compromiso de contribuir al desarrollo de México. Nos están ayudando como nunca", estimó.

