https://mundo.sputniknews.com/20220218/en-mexico-son-asesinados-los-periodistas-de-a-pie-1121860104.html

"En México son asesinados los periodistas de a pie"

"En México son asesinados los periodistas de a pie"

En el marco de la grave problemática de asesinatos a periodistas en México, la periodista y activista mexicana Argentina Casanova Mendoza dialogó con GPS... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T07:22+0000

2022-02-18T07:22+0000

2022-02-18T07:22+0000

gps internacional

méxico

periodistas

asesinatos

bahréin

israel

cooperación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121860076_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0ab244e9d4833397eb39aca56718bee7.jpg

"En México son asesinados los periodistas de a pie" "En México son asesinados los periodistas de a pie"

En México la violencia no da tregua y en particular contra los periodistas. Las cifras muestran que en un mes y medio de 2022 ya han sido asesinados cinco trabajadores de la prensa. En este sentido, el más reciente de los asesinatos ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando Heber López Vázquez, quien era reportero del sitio Noticias Web del Estado mexicano de Oaxaca, fue asesinado frente a su hijo.En primer término, hay que hacer una distinción entre la confrontación que está teniendo el presidente de la República con algunos sectores de la prensa y "un problema que ya venía muy fuerte y que se había agudizado en los últimos años", aseveró. Sobre ello, "la mayor cantidad de casos se da durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto", sostuvo. Por su parte, "se pierde de vista que quienes son asesinados no son los periodistas de los medios multinacionales, sino el periodismo de a pie", subrayó.El crimen organizado vinculado con los asesinatosEntre los Estados con más periodistas asesinados se encuentran Veracruz, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, "donde hay una descomposición social relacionada con el crimen organizado", señaló la escritora, periodista y activista mexicana. A su vez, "los grupos del crimen organizado actúan muchas veces como manos ejecutoras de los gobernantes, que tienen la visión de deshacerse del trabajo crítico del periodismo que está señalando todas las deficiencias", concluyó Casanova Mendoza.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador argentino Julián Schvindlerman, con quien dialogamos sobre la seguridad regional en Oriente Medio.Aumenta la cooperación entre Israel y Bahréin tras visita de BennettEl primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo la noche del 15 de febrero que Bahréin desea afianzar sus relaciones con Israel, al final de su visita al reino del Golfo Pérsico, según comunicó su oficina. Como afirmó el primer ministro israelí, "esta estrategia busca una prioridad en áreas vinculadas con la seguridad alimentaria, el agua, la energía sustentable, la inversión y el comercio, así como un acercamiento entre los pueblos y no sólo entre Gobiernos", indicó Schvindlerman.Desde el impulso de los Acuerdos de Abraham concretados durante la presidencia de Trump en EEUU, "se puso en marcha lo que se está consolidando con esta visita", sostuvo. Por su parte, "la presencia diplomática israelí en las tratativas nucleares que tendrán lugar en Viena, tiene que ver con una política de EEUU de tranquilizar a Israel, así como una señal a los países del Golfo de que sus intereses están siendo considerados", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis histórico sobre la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio.Semana Negra 2022En el cierre cultural, estuvimos en contacto con Alicia Escardó, quien es la responsable de la VIII edición de Semana Negra 2022. Con ella dialogamos sobre las características de este Encuentro Internacional de Novela Policial, el cual se realizará del 23 al 28 de febrero en el Espacio CRA, en La Floresta, Uruguay.

méxico

bahréin

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

méxico, periodistas, asesinatos, bahréin, israel, cooperación, аудио