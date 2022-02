El negocio de la nube se incrementa en España: crece la inversión para crear centros de datos

https://mundo.sputniknews.com/20220218/el-negocio-de-la-nube-se-incrementa-en-espana-crece-la-inversion-para-crear-centros-de-datos-1121872189.html

El desarrollo experimentado en los últimos años en los servicios de nube, el Internet de las Cosas (IoT), el 5G o la conducción autónoma marca un contexto donde surge la necesidad de invertir para crear nuevos centros de procesamiento de datos (CPD) en España.La llegada del cable submarino de fibra óptica de Google a la península en 2021 y la próxima puesta en marcha de otros por el mar Mediterráneo es otro factor que favorece el desarrollo de infraestructuras como los CPD. En los próximos cinco años, las inversiones directas en este tipo de centros en España podrían ascender a los 3.000 millones de euros. Compañías como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM y Oracle, entre otras, han anunciado la creación de nodos en España para sus redes de nube. A excepción de AWS, que apuesta por Aragón, la mayoría de ellas eligen la región de Madrid para instalarse.El negocio en Europa se concentra en las ciudades de Frankfurt, Londres, Amsterdam y París, que en consecuencia acumulan también el mayor volumen de bytes. Un total de 453 CPD operan en Alemania, mientras que en España solo 121, cifra también inferior a la de países como Italia o Polonia. El crecimiento de este mercado hasta 2028 se estima en un 13,1% anual, sobre todo en otras ciudades.Condiciones propiciasEn los próximos dos años podrían inaugurarse una decena de CPD en Españagracias a varios factores que atraen la inversión. La primera razón es que el mercado europeo más grande ya está totalmente cubierto.El otro motivo atañe al extendido acceso de la población española a Internet (más de un 90%) y su rápida asunción de los servicios basados en la nube. También, la decisión de AWS (compañía de servicios de computación en la nube pública operada por Amazon) de invertir en el país (la primera), sin duda estimuló a otras para llevar a cabo iniciativas similares. La ubicación estratégica de la península, puerta de entrada a Latinoamérica y en cercanía con el norte de África, hace el resto.La estructura regionalLos centros de datos conforman la nube. Las ciudades elegidas por IBM para situar los suyos son Alcobendas y Las Rozas, al norte de Madrid. La cercanía entre las ciudades no es baladí, significa que sus CPD conformarán una región, conectados entre sí por circuitos de red redundantes de alta velocidad y baja latencia. A su vez, las regiones se conectan mediante circuitos de alto rendimiento.Para los proveedores, disponer de varias regiones es esencial para reforzar su estructura, pues en caso de fallar un nodo, la carga se reequilibra entre el resto, paliándose así las posibles consecuencias. Pero la dependencia de los gigantes tecnológicos de EEUU como Amazon, Microsoft o Google, o los de China, como Alibaba, puede comprometerla soberanía digital de un país.Respuesta nacionalEn España, nueve compañías nacionales de servicios de nube y centros de datos se han unido para limar tal dependencia. Sarenet, Gigas, Comvive, Espanix, Grupo Trevenque, Hispaweb, Idecnet, IPcore y Swhosting han creado la Asociación de Proveedores Españoles de Cloud y Data Center (Apecdata) en un momento en que el mercado de servicios en la nube crece y dinamiza capitales.Es una pugna comercial que en 2020 movió en Europa 53.000 millones de euros. Y para 2030 se espera una cifra mucho mayor; 560.000 millones, según European Cloud Industrial Alliance (Euclidia).Las empresas que integran Apecdata son de tamaño mediano, su capitalización conjunta no llega a los 100 millones de euros. Pero esperan que organizaciones similares se les vayan uniendo. No las grandes, que ya cuentan con grandes CPD y tienen suscritos varios acuerdos precisamente con compañías de las que se desea reducir la dependencia. Telefónica, por ejemplo, tiene pactos con Microsoft, Google y Oracle para que estas utilicen sus infraestructuras en España y puedan lanzar sus regiones de servicios de nube en el país.En aras de la privacidadComo comentó el presidente de Apecdata, Roberto Beitia,al diario El País, el sentido de esta organización es "contrarrestar esa predominancia de la oferta cloud de las empresas estadounidenses" mediante un servicio "muy cercano" al cliente, "con reglas europeas" y evitando que la utilización incorrecta de los datos se anteponga a los derechos de las personas, "como ya sucede en otros lugares del planeta".Al respecto cabe recordar que en 2018 se aprobó en EEUU la Cloud Act, una ley que amenaza la privacidad de los ciudadanos y las empresas europeas, dado que permite a las autoridades de este país acceder a datos de empresas y usuarios situados en la UE. De este modo, se vulneran las garantías previstas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa.

