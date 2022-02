https://mundo.sputniknews.com/20220218/el-jefe-de-la-duma-rusa-occidente-hace-la-vista-gorda-ante-los-crimenes-de-kiev-1121858650.html

El jefe de la Duma rusa: Occidente hace la vista gorda ante los crímenes de Kiev

El jefe de la Duma rusa: Occidente hace la vista gorda ante los crímenes de Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de hacer la vista gorda... 18.02.2022, Sputnik Mundo

El titular de la Duma de Estado precisó que se refiere a las víctimas de "el golpe de estado de 2014, el incendio de la Casa de Sindicatos en Odesa y las operaciones punitivas en Donbás"."¿De qué se trata sino de un genocidio?", inquirió.Volodin subrayó que "esos delitos no prescriben" y exigió "castigo para los responsables".El presidente de la Duma lamentó la postura que mantienen a este respecto los legisladores europeos, las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.El líder parlamentario ruso acusó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de intentar estos días una escalada del conflicto con disparos de morteros hacia localidades en Donbás. También le reprochó por su perseverancia en rechazar el diálogo con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL)."No es casual que diputados de la Duma se hayan pronunciado por reconocer a la RPD y la RPL como Estados soberanos (...) No podemos quedarnos indiferentes", señaló.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

