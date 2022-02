https://mundo.sputniknews.com/20220218/el-estafador-de-tinder-en-mexico-asi-fue-como-una-joven-perdio-sus-ahorros-por-un-ligue--1121913973.html

El 'estafador de Tinder' en México: así fue como una joven perdió sus ahorros por un ligue

El 'estafador de Tinder' en México: así fue como una joven perdió sus ahorros por un ligue

¿Cómo un 'match' puede cambiar tu vida? Sputnik te cuenta la historia de Ana Paula, una joven mexicana de 23 años quien a casi un año de haber conectado con... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T23:31+0000

2022-02-18T23:31+0000

2022-02-18T23:31+0000

américa latina

méxico

tinder

sociedad

sitio de citas

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121913633_0:12:860:496_1920x0_80_0_0_46ec54bbf6bdf8ae78f44560508d2a10.jpg

Para Ana Paula la pérdida de más de 25.000 pesos (1.250 dólares) fue mucho más que eso. Para la joven mexicana de 23 años el haber sido víctima de un estafador la hizo dudar incluso de su capacidad para protegerse. Fue a principios de 2021 cuando Ana Paula y Eduardo hicieron 'match' en Bumble, una plataforma de citas similar a Tinder. Aunque incluso estas aplicaciones advierten sobre la posibilidad de que algunas personas suplanten identidades, lo cierto es que la joven arquitecta estaba totalmente segura de la autenticidad del perfil de Eduardo, pues ambos habían estudiado en la Preparatoria 6 de la UNAM y, aunque no fueron cercanos, contaban con amigos en común. Esto le dio seguridad a la mujer para empezar una conversación. Mensajes, llamadas, juegos en línea fue como empezó la relación entre ambos; sin embargo, los primeros meses fue todo a distancia debido a que ninguno de los dos estaba vacunado contra COVID-19. Fue hasta julio de 2021 que ambos se vieron en persona. Eduardo, abogado egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no fingió ser otra persona; sin embargo, sí inventó ser el sostén de su familia, haber sido abandonado por su padre y estar al borde de la muerte por COVID-19 para quedarse con los ahorros de la mujer con la que supuestamente tenía una relación. Primero fueron 2.000 pesos (100 dólares) los que Ana Paula le prestó a Eduardo para que supuestamente se hiciera una prueba PCR; no obstante, las cantidades de los préstamos comenzaron a elevarse, pues el joven inventó ser internado en un hospital ante sus síntomas de COVID-19 y haber sido incluso intubado. Al final, Ana Paula erogó 25.430 pesos (1.271 dólares) en supuestos medicamentos, hospitalización y hasta en el traslado en una ambulancia. "Fueron 12 días con la finta de que él estaba intubado", señala la joven. "Se aprovecharon de que yo estaba en un lugar de haber sufrido no una, sino muchas pérdidas". En noviembre, Ana Paula decidió poner fin a su relación con Eduardo al sospechar que el joven estaba metido en negocios turbios, pues lo golpeaban constantemente. Y aunque ambos acordaron que la deuda sería saldada en enero, en dicho mes el abogado dejó de contestar los mensajes de la mujer. Ante la desesperación por recuperar su dinero, Ana Paula contactó a un par de amigos en común fue cuando se destapó otra cloaca: Eduardo usó el dinero de la joven para pagar sus deudas a un amigo en común a quien le debía alrededor de 43.000 pesos (2.150 dólares); no trabajaba en donde decía, estaba alejado de su familia y, según testigos, era adicto al juego. Lo que motivó a la aquitecta a hacer pública la estafa de la cual fue víctima fue, en primera instancia, el miedo, pues Eduardo sabe todo sobre ella. "Sabe dónde vivo, sabe cuál es mi rutina, sabe incluso en dónde practico baile, sabe que amo a mi perro. Entonces dije: 'donde él me empiece a chantejear a mí, no sé que voy hacer'". Tras dar a conocer su caso vía Twitter, Ana Paula asevera que, aunque han sido días difícil, se ha sentido arropada por otras mujeres y colectivas feministas, además de que a partir de la exposición de la estafa de la cual fue víctima han salido otras personas a denunciar a Eduardo.

https://mundo.sputniknews.com/20220216/el-estafador-de-tinder-en-america-latina-dos-casos-en-argentina-y-colombia-1121777526.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, tinder, sociedad, sitio de citas, 💬 entrevistas