El canciller español asegura que ni UE ni OTAN se preparan para una guerra

BARCELONA (Sputnik) — El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, aseguró que ni la UE ni... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Albares insistió en que "el diálogo sigue siendo una opción real para producir una distensión" y que "todas las vías diplomáticas" con Moscú "siguen abiertas"."La guerra es perfectamente evitable y ahora no estamos en un escenario de guerra", subrayó el ministro español que enmarcó la reciente escalada de tensión en la región de Donbás en el "momento de tensión máxima" que persiste "desde hace más de 3 meses"."Las escaramuzas vienen ocurriendo desde hace tiempo en esta zona", puntualizó Albares, que reiteró que la desescalada en la situación en Ucrania "sólo puede venir" de Rusia.El ministro de Exteriores español calificó de una "noticia esperanzadora" la anunciada reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, ya que es la vía "por la que apuesta España".Albares concluyó afirmando que "no existe ninguna diferencia con Rusia" que no se pueda resolver "a través del diálogo" porque, a su juicio, "ni la UE ni la OTAN tienen agendas o intereses ocultos" en el conflicto.

