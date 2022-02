https://mundo.sputniknews.com/20220218/eeuu-pide-seguridad-para-sus-inspectores-en-mexico-para-reanudar-importaciones-de-aguacate-1121855682.html

EEUU pide seguridad para sus inspectores en México para reanudar importaciones de aguacate

EEUU pide seguridad para sus inspectores en México para reanudar importaciones de aguacate

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El departamento de Agricultura de EEUU exigió este jueves garantías para sus funcionarios encargados de certificar la calidad del... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Un responsable de Seguridad Regional en la embajada en el país latinoamericano consideró "creíble una amenaza" contra empleados estadounidenses que trabajan en el programa de aguacate o palta del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria de EEUU en el conflictivo estado de Michoacán (centro-oeste).En 2021, EEUU importó 3.000 millones de dólares en aguacates de todo el mundo, de los cuales 2.800 millones de dólares provinieron de México, un 92%, informó la embajada.Las inspecciones requeridas para la exportación de aguacate de esa región asolada por el crimen organizado que extorsiona a los productores fueron suspendidas, por recomendación del delegado gubernamental de Washington.EEUU reveló la amenaza contra los agentes de la cartera agropecuaria de la Casa Blanca y decidió suspender la importación de ese fruto el viernes, dos días antes del Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, un espectáculo visto por 110 millones de espectadores cuando crece el consumo de aguacate."Reanudaremos dichas inspecciones tan pronto como sea posible", dice el comunicado que plantea la exigencia de seguridad.Desde ese día, los servicios estadounidenses de inspección sanitaria han estado trabajando "estrechamente" con la embajada, para "buscar solución a los continuos problemas de seguridad en México", dice el comunicado.En 2020 y 2021, aproximadamente el 80% de los aguacates exportados de Michoacán fueron a dar a mercados estadounidenses, y la agreste región productora de ese estado es por sí sola la de mayor producción mundial de ese fruto considerado un "súper alimento" por sus fibras solubles y sustancias que benefician al organismo humano.El comunicado indica que los incidentes de seguridad en México no se han limitado al programa de aguacate.En 2020, un empleado del departamento de Agricultura de Washington que llevaba a cabo "actividades de detección y erradicación en apoyo a nuestros programas contra la mosca de la fruta y las plagas y enfermedades de los cítricos en el norte de México fue asesinado", dice el texto oficial.El Gobierno de Michoacán estima que en ese estado hay 30.000 productores y 150.000 hectáreas certificadas para la producción del aguacate, que captan unos 3.000 millones de dólares y generan 300.000 empleos directos e indirectos.En el caso que causó la suspensión de importaciones estadounidenses, un inspector del cultivo de aguacate "cuestionó la integridad de un embarque en particular, y se rehusó a certificarlo con base en cuestiones concretas".Posteriormente, el supervisor del inspector recibió una amenaza telefónica contra él y su familia, detalla la postura oficialEl departamento estadounidense de Agricultura espera que esta situación sea resuelta de manera que asegure que las exportaciones de aguacate puedan reanudarse.Sin embargo, subraya que es necesario, al tiempo, "que las vidas de las personas que trabajan para poner aguacates en las mesas estadounidenses no se encuentren en riesgo por simplemente cumplir con sus labores de protección".EEUU importó 1,2 millones de toneladas de aguacates, de las cuales 1,1 millones provinieron de México, el 89%.

