El Poder Ejecutivo deberá expedirse sobre el texto final de la normativa aprobado en el Parlamento, en tanto crece el debate en el país. En otro orden, en Chile la Convención Constitucional avanzó en discutir artículos de la nueva carta magna. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Ecuador: un paso adelante para legalizar la ley de aborto por violación El Poder Ejecutivo deberá expedirse sobre el texto final de la normativa aprobado en el Parlamento, en tanto crece el debate en el país. En otro orden, en Chile la Convención Constitucional avanzó en discutir artículos de la nueva carta magna. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El proyecto aprobado por el Parlamento ecuatoriano establece un máximo de 12 semanas de gestación para la interrupción del embarazo a víctimas de violación.Además fija un plazo excepcional hasta las 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes y mujeres de localidades rurales e indígenas.Sobre el tema, En Órbita dialogó con Ana Cristina Vera, socióloga, abogada y directora del Centro de Apoyo y Protección de los DD.HH, Surkuna, y experta en Derechos Sexuales y Reproductivos."En Ecuador el aborto por violación fue despenalizado en abril de 2021. La sentencia de la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional a garantizar una ley integral con el fin de garantizar las necesidades de las víctimas de violencia sexual", afirmó.La experta entrevistada consideró que "las causales de violación [en Ecuador] no tienen a su vez plazos, ya que en sí son excepcionalidades. El problema con estos plazos es que dejan fuera a muchas mujeres y niñas vulnerables".Vera opinó que estas víctimas "por sus condiciones de vida llegan más tarde a solicitar un aborto y no pueden acceder dentro del sistema de salud. Y serán condenadas a la clandestinidad o en otros casos serán forzadas a la maternidad".Luego de la aprobación, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, el cual podrá aprobarlo o vetarlo de manera parcial o total. La activista se refirió a la posibilidad del veto parcial al proyecto aprobado por el Legislativo por parte del presidente Guillermo Lasso, líder conservador y miembro del Opus Dei.La experta ecuatoriana se refirió a las diferencias que generó el proyecto entre los ciudadanos que defienden la importancia de garantizar este derecho, y los pro-vida que lo rechazan.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la Convención Constitucional chilena en su avance sobre la discusión de artículos de la nueva carta magna. Y además, el conflicto en Ucrania, con denuncias desde Donbás sobre bombardeos provenientes de Kiev y la evacuación de personas hacia Rusia.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

