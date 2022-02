Dos ciudades españolas votan 20 de febrero en referéndum su "matrimonio bonito"

https://mundo.sputniknews.com/20220218/dos-ciudades-espanolas-votan-20-de-febrero-en-referendum-su-matrimonio-bonito-1121901436.html

La cuestión, además de las consecuencias administrativas, tendrá también efectos identitarios, dado que la ciudad resultante contará también con un nuevo nombre que, en ningún caso será la fusión de los dos anteriores: Don Benito-Villanueva.Este punto fue uno de los que se aclaró desde un primer momento, cuando el pasado 15 de septiembre, los alcaldes de ambas ciudades presentaron su proyecto; sin embargo, ambos regidores prefieren no hablar de nombres hasta que no esté aprobada la iniciativa.Potencia económicaLa unión de dos municipios no es algo nuevo en España en las últimas décadas, ya que ocurrió en dos ocasiones en 2013 y 2017 en la región de Galicia; sin embargo, en esta ocasión se trata de dos ciudades con un peso demográfico y económico importante en su entorno.Según el último padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), Don Benito tenía a 1 de enero de 2021 32.275 habitantes y Villanueva de la Serena 25.837La fusión resultante daría lugar al tercer municipio más poblado de Extremadura, por detrás de las dos capitales provinciales de la región, Cáceres y Badajoz, y solo sería superado por esta última capital en el peso económico de su PIB, basado fundamentalmente en la economía agraria.Además de los ingresos públicos, los impulsores de la iniciativa argumentan asimismo el crecimiento económico como consecuencia de la unión de fuerzas y se apoyan en un estudio de la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura que habla de un aumento en el número de empresas en la nueva localidad del 15% y de la renta de las familias del 3%.La nueva identidadPara José Manuel Bañegil, una cuestión también importante es la de la nueva identidad, para la que cree que hará falta tiempo: "son dos ciudades con una personalidad muy marcada y los clásicos piques vecinales. Es de esperar que la nueva identidad cale, pero a partir de las nuevas generaciones", señala.Este periodista explica que el proyecto no es nuevo, sin embargo el mismo color político en ambos ayuntamientos resultante de las últimas elecciones ayudó a impulsarlo en este momento, aunque se quiso contar también con el consenso del resto de fuerzas municipales.Ambos alcaldes establecieron en el 66% de los votos la mayoría necesaria para refrendar la fusión y, según una encuesta encargada por el diario local Hoy, un 76% de los consultados votarán afirmativamente.Los impulsores cuentan además con una hoja de ruta con la que se finalizaría el proceso de unión en el año 2027, en caso de aprobarse el 20 de febrero, y pese a que se han manejado con discreción detalles sobre los nuevos proyectos, se comienza a hablar de situar el nuevo edificio del Ayuntamiento en un punto intermedio de la carretera de tres kilómetros que une ambas poblaciones.De hecho en este tramo de carretera, ambas poblaciones ya cuentan con algunos servicios compartidos como un hospital y un parque de bomberos.El dicho popular local habla de "un matrimonio bonito" cuando "la novia es de Villanueva y el novio de Don Benito". Este "matrimonio bonito", es lo que votarán sus habitantes el 20 de febrero para plasmar en la realidad, por primera vez en el caso español, conceptos como la "economía de aglomeración" o las "áreas urbanas funcionales", recomendadas para el futuro en documentos de la Comisión Europea.Habrá que ver por tanto, si este matrimonio es el primero de otros que sigan su ejemplo en los próximos años.

