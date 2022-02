https://mundo.sputniknews.com/20220218/cientos-de-voluntarios-recaudan-alimentos-y-ropa-para-las-victimas-de-petropolis-1121905150.html

Cientos de voluntarios recaudan alimentos y ropa para las víctimas de Petrópolis

PETRÓPOLIS, BRASIL (Sputnik) — Cientos de voluntarios recorren las calles de Petrópolis (sureste de Brasil) para ofrecer ayuda a los cientos de familias que... 18.02.2022, Sputnik Mundo

Muchos de ellos están ligados a iglesias o asociaciones religiosas, como el pastor de la Iglesia Mundial William Cesáreo: "Estamos uniendo fuerzas, no sirve de nada ser individualista, aquí somos una iglesia, pero ahora no va sobre la religión; somos personas solidarias que estamos aquí para ayudar a los más necesitados", explicaba en declaraciones a la Agencia Sputnik.La comida y sobre todo la gran cantidad de botellas de agua que están recaudando irán a parar a uno de los numerosos puntos de apoyo organizados por las autoridades y los servicios sociales para atender a las víctimas.A pesar de que la situación en la ciudad es caótica, los servicios de ayuda están bien organizados y todos saben dónde deben llevar los alimentos y objetos recaudados para que lleguen lo antes posible a sus beneficiarios.Uno de esos puntos está a los pies del Morro da Oficina, donde más de 80 casas fueron destruidas por un deslizamiento de tierra y donde se cree que se encuentran la mayoría de personas desaparecidas.Allí los vecinos pueden obtener comida y ropa; hay una enorme montaña de ropa bajo una carpa en la que rebuscan personas como Daniel Silveira.Las botellas de agua mineral son prioritarias en estos momentos, ya que en muchos barrios el servicio de agua potable se vio interrumpido.Todas las parroquias de la Diócesis de Petrópolis fueron transformadas en puntos de recepción de donaciones, igual que buena parte de las numerosas iglesias evangélicas repartidas por la ciudad.En Río de Janeiro, la capital del estado, a unos 66 kilómetros de distancia, también se habilitaron puestos de donación en universidades, estaciones de metro, sedes gubernamentales, etc.

