AMLO: "Es un orgullo que un conservador como Ted Cruz ataque mi Gobierno"

El presidente de México se enorgulleció de las críticas que recibió de parte del legislador estadounidense Ted Cruz, a quien tildó de conservador. 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T15:42+0000

2022-02-18T15:42+0000

2022-02-18T15:42+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

ted cruz

eeuu

méxico

gobierno de méxico

Los comentarios del senador republicano demuestran que la Cuarta Transformación va por buen camino para cumplir sus objetivos de acabar con la corrupción y la desigualdad en México, aseguró el mandatario Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del 18 de febrero. Lejos de enfurecerse, el presidente se mostró sonriente cuando le preguntaron su opinión sobre los comentarios realizados por Ted Cruz, quien dijo que el tabasqueño representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. "Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría a pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, la verdad me produce orgullo", agregó el jefe de Estado. Sus declaraciones se producen un día después de que Ted Cruz asegurara que el clima actual al que se enfrentan los periodistas y los políticos de oposición en México "es el más mortífero de la historia". El senador por Texas también pidió al presidente estadounidense Joe Biden que ejerza presión sobre el Gobierno mexicano para que terminen los ataques en contra de la prensa del país latinoamericano. En lo que va de 2022, seis periodistas han sido asesinados, lo cual ha generado tensiones entre el gremio periodístico y la Administración de López Obrador. "Es natural que este senador que no está de acuerdo con nosotros se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Era de esperarse", comentó el mandatario mexicano. Además, criticó que en México se formaran grupos de apoyo en favor de Ted Cruz, quien es uno de los líderes más influyentes del Partido Republicano. "Como cuando pasó lo de Loret, ayer también hubo una especie de 'Todos somos Ted Cruz', [al que se sumaron] los conservadores mexicanos que, históricamente, siempre se han destacado por ser traidores a la patria, sólo es cosa de conocer la historia", agregó. López Obrador comparó el apoyo que algunos sectores en México le brindaron al senador estadounidense con otros momentos históricos, como cuando los políticos conservadores, dijo, apoyaron el Imperio de Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX. "Ellos están contentos y apoyando estas declaraciones, pero es normal que esto suceda porque lo he venido diciendo: las circunstancias ya no permiten las medias tintas, la simulación", comentó.

