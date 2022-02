https://mundo.sputniknews.com/20220217/rusia-propone-a-eeuu-plasmar-en-la-practica-la-idea-sobre-las-moratorias-a-los-misiles-inf-1121830264.html

Rusia propone a EEUU plasmar en la práctica la idea sobre las moratorias a los misiles INF

Rusia propone a EEUU plasmar en la práctica la idea sobre las moratorias a los misiles INF

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia, en el marco del diálogo sobre las garantías recíprocas de seguridad, propone a EEUU plasmar en la práctica la idea sobre las... 17.02.2022, Sputnik Mundo

La Cancillería destaca que Moscú "considera ese asunto como una de las prioridades del diálogo con Washington sobre la estabilidad estratégica".Moscú señaló asimismo que el problema de control de armamento no puede tratarse separadamente de los demás aspectos de las garantías de seguridad.En su respuesta a las contrapropuestas de Washington en materia de seguridad, Moscú señala, en otras cuestiones, que las iniciativas rusas forman un paquete único y deben examinarse en conjunto y no por separado."Los aspectos de control de armamento se deben tratar exclusivamente en conjunto, como paquete", remarcó el Ministerio de Exteriores ruso.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.La Cancillería rusa informó que este 17 de febrero al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, le fue entregada la reacción de Rusia a la respuesta de EEUU sobre las garantías de seguridad.

