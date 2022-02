https://mundo.sputniknews.com/20220217/reconocen-los-perros-la-voz-de-su-dueno-1121788770.html

¿Reconocen los perros la voz de su dueño?

¿Reconocen los perros la voz de su dueño?

Un nuevo estudio del Departamento de Etología de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE), Hungría, revela que los perros pueden reconocer a su dueño solo con la... 17.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-17T00:35+0000

2022-02-17T00:35+0000

2022-02-17T00:35+0000

ciencia

hungría

perros

voz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1093143127_0:957:2048:2109_1920x0_80_0_0_28c49deb8399fdb8c33925dfc28c68ef.jpg

El estudio se publicó en Animal Cognition y este es el video de la investigación.Los investigadores del Departamento de Etología de ELTE, Hungría, invitaron a 28 parejas de dueños y perros a jugar al escondite en el laboratorio. Los perros tenían que encontrar a su dueño detrás de uno de los dos escondites mientras un extraño se escondía detrás del otro. Reprodujeron la voz del propietario desde el escondite del propietario y la voz de un extraño desde el otro escondite, ambos leyendo recetas en un tono neutral. La tarea de los perros era elegir a distancia y encontrar a sus dueños. El juego tenía varias rondas y la voz del dueño se emparejaba con 14 voces de extraños diferentes, algunas más similares a la voz del dueño, otras más diferentes.Los perros encontraron a su dueño en el 82% de los casos. Para asegurarse de que los olores no ayudaran a los perros aquí, en las últimas dos rondas, los investigadores reprodujeron la voz del dueño desde donde se escondió el extraño, y los perros aún buscaban la voz que mostraba que no usaban la nariz en esta tarea.Los investigadores también exploraron qué era exactamente lo que ayudaba a los perros a elegir en las voces.“La gente utiliza principalmente tres propiedades: tono (más alto o más bajo), ruido (más limpio o más áspero) y timbre (más brillante o más oscuro) para diferenciar a los demás. Los perros pueden hacer uso de las mismas propiedades de la voz o de otras diferentes. Si dos voces difieren en una propiedad que importa para los perros, las decisiones deberían ser más fáciles”, explica Anna Gábor, autora principal del estudio. El tiempo que los perros miraron en dirección a la voz del dueño mientras esperaban la señal para irse mostró cuán seguros estaban en sus decisiones. Resultó que si la voz del dueño y del extraño diferían más en el tono y el ruido, ayudó a los perros a reconocer la voz de sus dueños, pero no el timbre y otras propiedades del sonido.“Esta es la primera demostración de que los perros pueden diferenciar la voz de su dueño de la de muchos otros. El estudio también muestra que los perros utilizan algunas, pero solo algunas, de las mismas propiedades de la voz que los humanos para reconocer quién está hablando”, concluye Andics Attila, líder del Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación, donde se realizó este estudio. Este estudio se publicó el 10 de febrero en Animal Cognition titulado Las bases acústicas del procesamiento de la identidad de la voz humana en perros, escrito por Anna Gábor, Noémi Kaszás, Tamás Faragó, Paula Pérez Fraga, Melinda Lovas y Attila Andics.

https://mundo.sputniknews.com/20220202/que-te-esta-diciendo-tu-perro-te-contamos-como-entenderlo-1121079783.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hungría, perros, voz