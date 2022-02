https://mundo.sputniknews.com/20220217/presidente-colombiano-propone-a-cpi-acoger-conferencia-regional-sobre-sistemas-de-justicia-1121838883.html

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, se reunió en La Haya con el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a quien... 17.02.2022, Sputnik Mundo

El principio de complementariedad con el que funciona la CPI implica que esta actúa en el país, en el caso de que la justicia nacional no pueda o no tenga la voluntad de hacerlo.Por su parte, Khan dijo que la reunión entre ambos fue un seguimiento al acuerdo de cooperación "sin precedentes" que el tribunal firmó con Colombia el año pasado tras el cierre del examen preliminar por el conflicto armado en el país que estuvo abierto por 17 años.El fiscal destacó el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, que estableció la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La JEP juzga no solo a miembros de ese extinto grupo armado, sino también a integrantes de la fuerza pública que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y a exparamilitares de extrema derecha.Khan repasó los progresos de ese tribunal de paz que en los últimos tres meses llevó a que decenas de exguerrilleros acepten su responsabilidad por crímenes sexuales y asesinatos y una veintena de militares la suya en ejecuciones extrajudiciales.Al tiempo que llamó a continuar trabajando "para que el pueblo de Colombia pueda llegar a ese destino final que es la justicia".Asimismo, recordó que Duque se comprometió a garantizar el presupuesto para la JEP y hacer más para proteger la seguridad de los funcionarios judiciales y fiscalía.Duque, que cerró este jueves una gira por Europa, se reunió también con el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, y el secretario judicial, Peter Lewis, y destacó que es la primera visita de un mandatario colombiano en ejercicio a esa corte.

