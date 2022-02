https://mundo.sputniknews.com/20220217/mexico-acuerdos-de-minsk-son-el-marco-para-una-solucion-negociada-en-ucrania-1121841415.html

México: acuerdos de Minsk son el marco para una solución negociada en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México planteó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) poner fin a las tensiones en el este de Ucrania... 17.02.2022, Sputnik Mundo

México reiteró su "compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente", respetando la Carta de la ONU el derecho internacional y las resoluciones del organismo mundial.El embajador mexicano apuntó que "el conflicto en Ucrania Oriental ha tenido un grave impacto en la población civil".Indicó además que organismos humanitarios estiman que "cerca de tres millones de personas requieren de asistencia humanitaria, mientras que alrededor de millón y medio de personas se encuentran desplazadas".La población ucraniana "también enfrenta restricciones en su libertad de movimiento, lo cual limita el acceso a los servicios de salud y de educación".En ese marco, desde el asiento no permanente que corresponde a los países de América latina y el Caribe, México pide que "se garantice la libertad de movimiento de los civiles en ambos lados de la línea de contacto".De la Fuente expuso que "reemplazar la diplomacia por la confrontación, implicaría dar un gran salto al vacío", y agregó que es el momento para refrendar los esfuerzos internacionales en un solo camino: "el de la distensión, la diplomacia y el diálogo".Llamado a las partesEl representante mexicano hizo un "llamado a las partes a facilitar el acceso humanitario en la zona de manera segura e irrestricta, así como garantizar el libre movimiento a la misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, lo cual es esencial para la cabal ejecución de su mandato".También estima necesario destacar que las minas, las municiones no detonadas y otros artefactos explosivos, "son una amenaza real y afectan sobre manera a la población civil, exhortamos a las partes a eliminar las minas existentes y a no incurrir en la colocación de nuevos explosivos".La revisión de Consejo de Seguridad del estado que guardan los acuerdos de Minsk relativo a las regiones de Lugansk y Donetsk en Ucrania Oriental, se da "en el contexto de fuertes tensiones que han generado una gran preocupación en la comunidad internacional", puntualizó.México agradeció, finalmente, los esfuerzos de los líderes mundiales, que "siendo factores de influencia, se han involucrado personalmente" para tratar de encontrar una salida pacífica a esta crisis.Los acuerdos de Minsk, suscritos en 2014 y 2015 por Rusia, Ucrania y dos provincias del este ucraniano (Donetsk y Lugansk) bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sentaron las bases para una solución política del conflicto armado interno ucraniano, que contemplan un estatus especial de la región este de Donbás, entre otros asuntos.

