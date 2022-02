https://mundo.sputniknews.com/20220217/linda-evangelista-se-sincera-sobre-el-procedimiento-estetico-que-la-dejo-brutalmente-desfigurada-1121802573.html

Linda Evangelista se sincera sobre el procedimiento estético que la dejó "brutalmente desfigurada"

Linda Evangelista se sincera sobre el procedimiento estético que la dejó "brutalmente desfigurada"

Linda Evangelista posó para una portada por primera vez desde que un sencillo procedimiento estético arruinó su vida.

En septiembre de 2021, Evangelista informó en su cuenta de Instagram de que había tomado la decisión de apartarse de la vida pública y de demandar a la empresa de criolipólisis Zeltiq Aesthetics. ¿La razón? Las graves consecuencias del CoolSculpting, un procedimiento estético poco invasivo que tiene por objeto congelar y evaporar las células de grasa.En 2015, Evangelista decidió someterse a la criolipólisis para eliminar grasa de algunas zonas de su cuerpo. Pero tres meses después del procedimiento, notó que tenía bultos en la barbilla, los muslos y la zona del pecho que empezaron a crecer y a endurecerse. Al principio, la mujer intentó arreglarlo con dieta y ejercicio hasta tal punto que dejó de comer. "Creía que me estaba volviendo loca", se sincera la modelo.Finalmente, en junio de 2016, acudió al médico que le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica, un trastorno que solo afecta al 1% de los pacientes de CoolSculpting y no se puede tratar con dieta ni ejercicios.Más tarde, el médico se puso en contacto con los representantes del procedimiento que propusieron pagar una cirugía para disminuir los efectos de la criolipólisis. Sin embargo, en julio de 2017, la enfermedad regresó y "no estaba ni un poco mejor"."Los bultos son protrusiones y son muy duros", explica la supermodelo, quien subraya que a menudo "la grasa dura frotando contra la ropa" casi le provoca sangrado.También asegura no reconocerse ni físicamente ni "como persona". La supermodelo Linda Evangelista "se fue", revela. Al mismo tiempo, espera que su trágica historia ayude a quienes están pasando por la misma situación.

