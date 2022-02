https://mundo.sputniknews.com/20220217/la-telejusticia-gana-terreno-en-espana-y-ya-se-podra-declarar-en-un-juicio-por-videollamada-1121824354.html

La telejusticia gana terreno en España y ya se podrá declarar en un juicio por videollamada

La telejusticia gana terreno en España y ya se podrá declarar en un juicio por videollamada

Habilitar las herramientas tecnológicas para agilizar causas judiciales ha sido una apuesta del Gobierno español desde hace varios años, sin embargo, hasta el... 17.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-17T16:36+0000

2022-02-17T16:36+0000

2022-02-17T16:36+0000

españa

sociedad

justicia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1121339923_0:67:1920:1147_1920x0_80_0_0_b8238136094b3e977dd277b8782e8c24.jpg

Para sortear esos impedimentos, el Ministerio de Justicia presentó una nueva plataforma digital llamada Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), una herramienta que permitirá a los participantes de un juicio identificarse y firmar digitalmente con plenas garantías legales.De acuerdo con lo que han adelantado desde el Ministerio de Justicia, este proyecto, que fue financiado por fondos europeos, es "único en el mundo".La puesta en marcha de esta plataforma digital evitará que se realicen traslados innecesarios a las sedes judiciales y que se suspendan audiencias porque algunas de las partes involucradas no se puedan trasladar al juzgado, bien sea por motivo de enfermedad u otras causas.Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es que esta nueva herramienta no ahonde la brecha digital. Por esa razón, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que tanto las personas mayores como los ciudadanos más vulnerables que no puedan acceder a esta tecnología serán "debidamente atendidos y acompañados".Desde el Ministerio de Justicia explican que este sistema también servirá para ofrecer seguridad y tranquilidad a las víctimas de violencia de género o aquellos testigos que no quieran encontrarse o compartir el mismo espacio con los presuntos agresores.El sistema EVID se ha venido utilizando desde verano de 2021 tanto en la región de Murcia como en el Principado de Asturias para diversos trámites. Por ejemplo, en Murcia se inició con un trámite de remate de subastas. Luego se utilizó para la tramitación de aceptación de cargo de perito y aceptación de defensor judicial.Desde entonces, en Murcia se ha utilizado en 183 ocasiones en las que han participado hasta 350 personas vía telemática. Por su parte, en Asturias se ha utilizado para el ámbito de familia, así como para la aceptación de cargo para actuar en nombre de personas con discapacidad.A partir de ahora el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) estará disponible para todas las comunidades autónomas que quieran implementarlo.

https://mundo.sputniknews.com/20220127/la-justicia-europea-tumba-la-norma-espanola-que-obliga-a-declarar-los-bienes-en-el-extranjero-1120805750.html

https://mundo.sputniknews.com/20200527/la-justicia-colapsa-en-espana-si-queremos-llevar-ley-a-la-ciudadania-habria-que-hacerlo-desde-1091552139.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, justicia