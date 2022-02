https://mundo.sputniknews.com/20220217/la-regla-sigue-siendo-ignorada-no-solo-la-vacuna-la-cosmetica-tambien-influye-en-la-menstruacion-1121807340.html

"La regla sigue siendo ignorada": no solo la vacuna, la cosmética también influye en la menstruación

Al fin, la comunidad científica abre la puerta a una realidad: las vacunas del COVID vienen alterando el ciclo menstrual de millones de mujeres en todo el mundo, algo que hasta ahora se omitía. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado un paso muy significativo abriendo la puerta a las numerosísimas evidencias existentes.El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) va a investigar los casos de abundantes hemorragias o su ausencia derivadas del proceso de vacunación. Hasta ahora, la menstruación no se había contemplado entre los efectos de la vacunación, sin embargo, la evidencia de miles de mujeres decía algo bien distinto.Nuevos estudios realizados en Noruega y Estados Unidos constatan los efectos en el ciclo menstrual. En España, una encuesta online en la que participaron 14.000 mujeres arrojó un sorprendente dato: siete de cada 10 mujeres habían notado alteraciones tras la vacuna. La EMA advierte, no obstante, que "no está claro si existe una relación causal", pero las pruebas son cuantiosas. La cuestión es, ¿por qué no se contemplaron estos efectos antes de poner las vacunas?, ¿acaso no menstrua la mitad de la humanidad?Una medicina por y para hombresNinguna de las vacunas que se han comercializado y distribuido incluía en sus prospectos advertencia alguna sobre efectos en el ciclo menstrual. Convivimos con la vacuna del COVID desde diciembre de 2020, pero la regla es algo aún omitido."Es sencillo, hemos tardado tanto tiempo en incluir las alteraciones menstruales en el discurso científico porque, en las contraindicaciones y efectos secundarios, ni siquiera existía una casilla relativa al ciclo menstrual. Nuestro modelo científico sigue teniendo al hombre como medida", explica a Sputnik la catedrática en ginecología e investigadora de Granada (UGR), Enriqueta Barranco.No hay perspectiva de género y eso que, según las incidencias que recibe la EMA, el 77% de los efectos secundarios de la vacunación COVID recaen en la mujer. "La ciencia es androcéntrica y los médicos somos patriarcales, el patrón de medida para todo es el hombre, por eso la regla se aborda desde ese tono paternalista de no pasa nada, no te preocupes, es normal que sangres y que te duela".Barranco lleva décadas predicando en el desierto por nuevos enfoques para entender el ciclo menstrual. Suyos son los primeros estudios sobre el periodo como hecho fisiológico. Sus técnicas pioneras la llevaron a analizar sangre menstrual. Hasta su trabajo, era simple desecho.Frenamos pandemias, pero ¿tiene que seguir doliendo tanto la regla?Más allá del ombliguismo patriarcal que la vacuna del COVID ha demostrado, la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia –como objeto y prioridad de estudio– viene de lejos. "Es cuestión sistemática y estructural", lamenta Noelia García Toyos, psicóloga experta en salud menstrual. Los motivos, además del androcentrismo que tiene al hombre como modelo, son que "supondría más costes económicos, por requerir una muestra poblacional más amplia, más recursos, tiempo…".García Toyos reivindica más conocimiento científico y educación social para redimensionar la menstruación, un problema que hace que las mujeres tengan dolor una media de 3.000 días a lo largo de su vida. "El enfoque biomédico con las mujeres y la regla solo tiene un fin: patologizar, tratarlo como algo medicalizado, nos dicen 'libérate de la regla' como si fuera algo prescindible".¿Que la regla duele es normal o está normalizado? Más bien lo segundo, de hecho, no hay un tratamiento explícito, sino que la medicina viene acudiendo a atajos para no afrontar un problema gigantesco.Usar píldoras anticonceptivas o antiinflamatorios es el pan de cada día para mujeres que sufren cada mes. Pero esos tratamientos solo maquillan un problema para generar otros a largo plazo (úlceras, tolerancia, etc).Para que te hagas una idea de este gran agujero negro en el que las cosas de mujeres se pierden, la industria biomédica confirma que en los ensayos preclínicos de medicamentos dirigidos a mujeres, las pruebas se hacen en hombres o animales en más de un 80% de los casos.La depuración vergonzosa, la higiene suciaEnriqueta Barranco señala otras motivaciones para entender esta ausencia de la mujer y su menstruación en la investigación científica. Además de sus labores en el laboratorio, Barranco lleva años estudiando la medicina medieval de Al-Ándalus. En el siglo XI, afirma, la regla era abordada con más determinación por la medicina que hoy, entendiendo siempre el contexto histórico.La "tradición bíblica y cristiana" alinea la menstruación con lo "oculto y secreto", y ese paradigma se ha prolongado prácticamente hasta el siglo XXI. Esto implica, no solo carencias, sino riesgos. Las investigaciones de la catedrática de la UGR confirmaron en 2017 que la regla permite a las mujeres eliminar numerosas sustancias contaminantes que, en caso de embarazo, podrían transmitirse al bebé. Sustancias que los hombres, por otro lado, no expulsan con la misma facilidad.Sin embargo, sus hallazgos no son convenientes para amplios sectores comerciales. Su trabajo se ha venido centrando en la acumulación de xenoestrógenos, pequeñas moléculas muy similares a nuestras hormonas que se encuentran en productos tan cotidianos como geles, champús, desodorantes o cualquier producto de higiene doméstica.Parabenos y benzofenonas, por ejemplo, vienen a ser disruptores endocrinos que entran en nuestro cuerpo. Nuestros organismos los asimilan, creyendo que son hormonas propias, lo que acarrea un mayor riesgo de sensibilización alergénica, daño en el esperma y endometriosis, entre otras enfermedades. La regla y sus alteraciones son uno de los principales indicadores de esta contaminación, según descubrió Barranco, "estos contaminantes se excretan en la sangre menstrual y precisan de mayores hemorragias". O sea, más exposición a esas sustancias, más alteración en el ciclo menstrual.Las investigaciones de la UGR confirmaron casos tan cotidianos como mujeres afectadas por hemorragias más cuantiosas y síndromes premenstruales más dolorosos que conectaban con el uso prolongado de tintes para el pelo, por ejemplo. Sin embargo, la industria cosmética normaliza la producción con parabenos y otros disruptores endocrinos sin que las consumidoras tengan información de estas consecuencias."Todo esto forma parte de un trabajo científico confirmado al que, sin embargo, no se le presta atención", nos cuenta resignada Barranco que, con su mirada científica a la regla, espera contribuir no solo a una mejor salud de la mujer, sino a la igualdad social.

