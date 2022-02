https://mundo.sputniknews.com/20220217/francia-y-sus-aliados-anuncian-la-retirada-de-sus-fuerzas-de-mali-1121796170.html

Francia y sus aliados anuncian la retirada de sus fuerzas de Malí

PARÍS (Sputnik) — Francia, Canadá y sus aliados europeos en el marco de la fuerza especial Takuba y la operación Barkhane decidieron retirar sus tropas de... 17.02.2022, Sputnik Mundo

"Debido a los numerosos obstáculos impuestos por el Gobierno de Transición de Malí, Canadá y los Estados europeos que participan en la operación Barkhane y en la fuerza especial Takuba creen que las condiciones políticas, operativas y legales, necesarias para realizar de manera efectiva sus obligaciones militares para combatir el terrorismo en Malí, ya no se cumplen; por lo tanto, han decidido iniciar una retirada coordinada de sus respectivos recursos militares, que participaban en estas operaciones, desde el territorio maliense", reza el comunicado. Sin embargo, a petición de los aliados africanos, Canadá y los aliados europeos seguirán cooperando para luchar contra el terrorismo en la región del Sahel, en particular en Níger y el golfo de Guinea.Además, las partes acordaron llevar a cabo consultas políticas y militares.Malí forma parte de la región del Sahel que se extiende de la costa africana del Atlántico, en el oeste, al mar Rojo, en el este. La zona, una de las más problemáticas del continente a causa del terrorismo y la migración irregular, abarca en parte a Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía.En octubre de 2014 Francia inició en esta zona su operación denominada Barkhane, que tiene por objetivo luchar contra el terrorismo y estabilizar la situación en la región hasta un nivel en el que las autoridades locales puedan garantizar la seguridad de forma independiente.En junio pasado, el presidente francés, Enmanuel Macron, anunció la decisión de iniciar "una profunda transformación" de la presencia militar francesa en el Sahel y el inminente fin de la operación antiterrorista Barkhane que Francia lleva a cabo en la región desde 2014 en cooperación con Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger.La situación en Malí se agravó tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia. Para contener el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes de varios grupos separatistas e islamistas, en diciembre de 2012 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de 3.300 militares de la Misión internacional Africana de Apoyo a Malí (Afirma).Además, en abril de 2013, se estableció la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma), responsable de proteger a los civiles, velar por los derechos humanos y crear condiciones para la asistencia humanitaria.Ese mismo año, la UE, a su vez, envió a Malí una misión encargada de capacitar las unidades del Ejército maliense y efectuar consultaría.A mediados de septiembre pasado, el Kremlin aseguró que Rusia no tiene fuerzas militares en el territorio de Malí ni lo está negociando, aunque admitió que Moscú mantiene contactos militares con muchos países, incluidos los africanos.

2022

