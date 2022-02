https://mundo.sputniknews.com/20220217/estos-son-algunos-de-los-inventos-que-el-mundo-le-debe-a-mexico-1121780328.html

Estos son algunos de los inventos que el mundo le debe a México

México es un país reconocido por su gastronomía y tradiciones, pero también por ser la cuna de algunos inventos que hoy están en prácticamente todo el mundo. 17.02.2022, Sputnik Mundo

Por ello, cada 17 de febrero México celebra el Día del Inventor Mexicano para conmemorar a quienes, con sus conocimientos, han aportado inventos que van desde la televisión a color hasta la pastilla anticonceptiva.Televisión a colorEste invento que vino a revolucionar la industria del entretenimiento en la década de los 60 fue creado por el ingeniero Guillermo González Camarena, quien realizó la primera transmisión a color el 21 de enero de 1963.González Camarena logró su primera transmisión a color el 31 de agosto de 1946, en su laboratorio en la Ciudad de México, pero sería hasta 1963 cuando podría repetir la hazaña al transmitir el programa Paraíso infantila través de la frecuencia XHGC de Canal 5 del Telesistema Mexicano (antecedente de Televisa).Precisamente el Día del Inventor Mexicano se conmemora el mismo día del natalicio de Camarena González, quien nació un17 de febrero de 1917.Tratamiento contra cirrosisVictoria Chagoya, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó un fármaco que ayuda en el tratamiento de la cirrosis y la inflamación crónica derivada de otras enfermedades.Fue en 2003 cuando Chagoya de Sánchez creó el fármaco IFC305, derivado de la adenosina, la cual inhibe la respuesta inflamatoria y fibrogánica, y favorece la reparación del tejido hepático.Por dicho tratamiento la investigadora de 88 años recibió el Premio de la Academia Nacional de Medicina, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio en el Área de Innovación Científica "Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras" y el Premio Julieta Fierro.Mouse padEste pequeño tapete que permite el buen funcionamiento de un mouse de computadora también fue producto del ingenio mexicano.Fue en 1979 cuando el mexicano Armando Fernández, quien trabajó en Xerox, creó la versión de más popular del mousepad: un pequeño cuadrado de plástico que no se desliza por el escritorio.Cabe aclarar que una primera versión del mouse pad la presentó Jack Kelley en 1969; sin embargo, ésta no fue pensada para facilitar el uso del 'ratón', únicamente para sostenerlo.Nanogel para pie diabéticoLa científica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Tessy María López creó el Nanogel, un antiséptico cicatrizante que puede tratar heridas infectadas o de difícil curación, entre ellas, el pie diabético, úlceras varicosas, llagas, abscesos y lesiones quirúrgicas.Sus investigaciones se centran en la nanomedicina, una rama de la nanotecnología que desarrolla tratamientos, instrumentos, dispositivos y fármacos con alto grado de precisión.En 1995 ganó el premio para jóvenes científicos Javed Hussien otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, de acuerdo con El Universal, su Nanogel le valió ser nominada para el Nobel de Química.Pastilla anticonceptivaUno de los inventos mexicanos más conocidos es el de la pastilla anticonceptiva, un fármaco clave en el movimiento de liberación sexual de las mujeres en la década de los 60.Fue el 15 de octubre de 1951 cuando el investigador mexicano Luis Miramontes sintetizó por primera vez el ingrediente activo de la pastilla anticonceptiva, la norethynyltestosterona, un agente antiovulatorio.Sería hasta 1960 cuando la pastilla comenzaría a venderse en Estados Unidos, lo que revolucionó los roles de género y se volvió un bastión en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.Máquina para hacer tortillasLa tortilla es básica en la alimentación mexicana por lo que no es sorpresa que la máquina que permite hacer cientos de tortillas en minutos nació en México.La actual máquina para hacer tortillas fue patentada en 1947 por Fausto Celorio, quien registró un sistema de rodillos para troquelar y transportar las tortillas, mismo que se puede ver en la mayoría de las tortillerías del país.Cabe señalar que si bien a Celorio se le adjudica dicha creación, varios inventores, desde mediados del siglo XIX, ya habían intentado patentar ideas similares.Entre los mexicanos que fabricaron máquinas similares están Julián González, quien presentó su primer modelo en 1859; Everardo Rodríguez, en 1904: Ramón Benítez, en 1905; la empresa La India, que dio a conocer su horno en 1915, y Luis Romero, quien creó una máquina que funcionaba con petróleo.

