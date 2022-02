https://mundo.sputniknews.com/20220217/espana-quiere-ser-parte-relevante-en-la-produccion-de-semiconductores-en-europa-1121804394.html

España quiere ser parte relevante en la producción de semiconductores en Europa

La ministra de Industria anuncia que el país participará en el diseño y fabricación de microchips en la UE. El objetivo es reforzar la industria automotriz... 17.02.2022, Sputnik Mundo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, ha declarado que el país formará parte relevante de la iniciativa europea para producir semiconductores localmente. Con un proyecto dotado con 43.000 millones de euros, la UE pretende diseñar, desarrollar y fabricar este tipo de componentes, cuya actual carestía afecta a varias industrias, especialmente la automotriz y la de electrónica de consumo.El anuncio de la ministra se produjo durante la entrega de premios del diario ABC al mejor coche de 2022 (el Renault Arkana), en cuya intervención remarcó que la inclusión de España en este plan europeo reforzará la industria automovilística nacional. El objetivo de la UE, recordó, es poder alcanzar en este terreno una cuota mundial del 20%. "Nuestro objetivo es que España participe en el diseño y producción del microchip europeo del futuro y reforzar nuestra autonomía industrial en este ámbito", manifestó.El difícil momento por el que atraviesa el sector de la automoción en España propicia que las administraciones públicas ofrezcan "certidumbres", señaló Maroto, que aseguró que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para esta industria está muy avanzado y que "muy pronto" se convocarán ayudas para la cadena de valor del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que ascienden a 2.975 millones de euros y cuyas bases se publicaron a finales de diciembre. "Es una señal clara de que contamos con las capacidades industriales y el interés de la misma", dijo.Parte relevanteLa pretensión del Gobierno es sacar al sector de la automoción del estado de crisis en que se halla a consecuencia de los efectos de la pandemia y de la escasez de semiconductores en todo el mundo. España es el segundo productor europeo de vehículos y el noveno del mundo, pero las ventas van en descenso desde 2019.El PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, que grosso modo es el plan para transitar hacia la producción de automóviles eléctricos no contaminantes, es parte integral del futuro de la movilidad en el país y un horizonte en el que las industrias ya están colaborando "activamente", explicó la ministra.Limar la dependencia de AsiaLa decisión de activar un proyecto europeo para crear una industria propia que desarrolle y produzca semiconductores se tomó hace unos meses, pero no ha sido hasta el 8 de febrero cuando la Comisión Europea presentó la EU Chips Act, la ley que establece un marco legal para que la UE se convierta en un importante fabricante mundial a medio plazo.En la actualidad apenas el 10% de los chips producidos en el mundo se fabrican en la Unión Europea, que quiere ampliar hasta el 20% para el año 2030 y poder así dar cobertura a las plantas existentes en el continente. Países como China, Japón, EEUU, Corea del Sur o Singapur copan el suministro a nivel mundial, una dependencia que Europa desea reducir mediante el reforzamiento de su industria.Pero los 43.000 millones de euros que la UE piensa dedicar hasta 2030 contrastan con los 450.000 millones de Corea del Sur de inversión privada hasta la misma fecha o los 105.000 millones que acumula la propia China para el periodo entre 2015 y 2025. Estados Unidos también destinará una cantidad mayor: 52.000 millones. No obstante, el plan prevé que la acción conjunta de EEUU y la UE sumen en 2030 el 50% de la producción mundialde microchips para equilibrar el mercado.

