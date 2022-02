https://mundo.sputniknews.com/20220217/el-reino-unido-se-dispone-a-cerrar-sus-fronteras-a-inversores-rusos-1121810562.html

El Reino Unido se dispone a cerrar sus fronteras a inversores rusos

El Reino Unido se dispone a cerrar sus fronteras a inversores rusos

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico prepara la abolición del régimen de visados de élite dirigidos a inversores extranjeros ante la presión política y...

El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, James Heappey, confirmó la inminente reforma de los llamados visados de oro, que el tabloide The Sun y otros medios británicos adelantaron esta semana.Las visas de oro se introdujeron en 2008 a fin de acelerar los trámites burocráticos y facilitar la entrada al Reino Unido de extranjeros con recursos millonarios.Una inversión como mínimo de dos millones de libras (unos 2.5 millones de euros al cambio actual) sirve de salvoconducto legal para residir, trabajar o estudiar en Reino Unido durante cinco años prorrogables.Si la inversión es de diez millones de libras, el plazo para solicitar la residencia permanente en el país se reduce a dos años.Datos oficiales indican que unos 700 nacionales rusos se beneficiaron de las visas de inversión entre 2008 y 2015, cuando el sistema se endureció.En los doce meses anteriores a septiembre de 2021, el Gobierno concedió 798 visados de inversión, incluidos 210 a nacionales chinos y 82 a rusos, según información recogida por Financial Times.La anterior primera ministra conservadora, Theresa May, anunció una revisión de las "visas de oro" en 2018 entre las respuestas oficiales al supuesto ataque con la sustancia Novichock, que las autoridades británicas atribuyen a Moscú.

