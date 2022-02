https://mundo.sputniknews.com/20220217/eeuu-propone-eliminar-restricciones-a-beneficios-publicos-para-inmigrantes-1121847796.html

EEUU propone eliminar restricciones a beneficios públicos para inmigrantes

EEUU propone eliminar restricciones a beneficios públicos para inmigrantes

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU propuso eliminar los obstáculos impuestos por la administración anterior que restringen el acceso de los no... 17.02.2022, Sputnik Mundo

El cambio de regla propuesto brindaría un trato justo y humano para los no ciudadanos que solicitan admisión a EEUU y también se aplicaría a los no ciudadanos que solicitan la residencia permanente legal desde dentro del país, agregó el DHS."Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término 'carga pública' y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas en el comunicado.En 2019, la administración de Donald Trump (2017-2021) amplió la interpretación del término "carga pública" y los tipos de beneficios públicos considerados, lo que provocó que muchos no ciudadanos tuvieran miedo de acceder a los beneficios que el Congreso pretendía que tuvieran, incluidos los niños en hogares de estatus mixto, dijo el DHS.

