Desenterrar la verdad, una historia sin fin en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) retomó su apoyo a las víctimas del conflicto armado en El Salvador, acompañando en... 17.02.2022, Sputnik Mundo

Desde inicios de semana, un equipo asesorado por el EAAF busca en un descampado de Morazán (oriente) las osamentas de al menos 16 víctimas, en su mayoría niños, de la masacre perpetrada en diciembre de 1981 por la Fuerza Armada en El Mozote y cantones aledaños.Aquel crimen, aún impune, fue ejecutado por el ahora proscrito Batallón Atlacatl, a las órdenes del coronel Domingo Monterrosa: más de mil civiles fueron asesinados en apenas tres días, como parte de Tierra Arrasada, la estrategia del alto mando castrense contra la guerrilla local.Cuatro décadas más tarde, los relatos de los sobrevivientes aún sobrecogen, mientras la búsqueda de la verdad y la justicia avanza a paso de tortuga, entre trabas institucionales que, al final, acaban revictimizando a quienes solo quieren que la verdad emerja.Las más recientes exhumaciones fueron ordenadas por la jueza Mirtala Portillo, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que hasta hace poco estuvo dirigido por Jorge Guzmán, el magistrado que reabrió en 2017 el caso de El Mozote, contra viento y marea.Sin embargo, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa (Parlamento) forzó el retiro de Guzmán, y muchos temieron que su partida significara el fin de la lucha por la justicia transicional y la memoria histórica en El Salvador.Pero la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado solicitó al juzgado de marras -y obtuvo- permiso para exhumar dos fosas, en las que esperan encontrar los restos de 16 personas masacradas, la mayoría menores de edad.Ciencia en acciónFundado en 1984, el EAAF goza de un prestigio internacional en su campo, avalado por labores en medio centenar de países, y su especialidad es hallar e identificar a personas desaparecidas, como Ernesto "Che" Guevara o los 43 estudiantes masacrados en Ayotzinapa, México.En los años 90 del pasado siglo, aún fresco el fin del conflicto armado (1980-1992), este colectivo tuvo un acercamiento al drama de la post-guerra en El Salvador, aunque la amnistía aprobada en 1993 constituyó un pase de página propicio para muchos violadores de derechos humanos.Ahora vuelve el EAAF a El Salvador, con su investigadora senior Silvana Turner a cargo de un tema que ya conoce, pues incluso testificó en el juicio contra los oficiales señalados por la masacre de El Mozote, desmontando la versión del enfrentamiento armado presentado por la defensa."El Mozote es un caso emblemático, aunque no fue la única masacre en El Salvador o la región", declaró a la Agencia Sputnik la antropóloga forense, para quien estas investigaciones aportan a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares.Turner explicó que, por el tiempo transcurrido y las características de los parajes, es difícil ubicar las fosas, las cuales son buscadas a partir del testimonio de los familiares o de enterradores que cubrieron con tierra los cadáveres que permanecían en la superficie, a campo abierto."La preservación de los restos no es buena, pero se puede identificar a las víctimas, recuperar evidencia balística, definir la causa de muerte, y aportar tanto a la memoria histórica como a los procesos judiciales penales que se siguen contra los responsables de estos crímenes", señaló.Al final, las pruebas científicas forenses determinarán los restos de cuántas víctimas serán hallados durante estas exhumaciones, que concluirán el 25 de febrero.La historia sin finLa matanza de El Mozote ocurrió el 11 de diciembre de 1980, pero no fue hasta 2017, tras la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que comenzó un proceso contra los responsables del crimen, ya sea quienes dieron la orden, o quienes pudieron, pero no hicieron nada por impedirla."El proceso por la masacre de El Mozote y lugares aledaños ha avanzado a pura presión. No ha habido interés de investigar los casos del conflicto armado. Ha existido una política de encubrimiento que ha perpetuado la impunidad en estos casos", afirmó el juez Guzmán en 2021.Según el magistrado, en el actual Gobierno se ha evidenciado la política de encubrimiento como en ningún otro, pues el presidente Nayib Bukele prometió que el caso sería investigado, pero avaló el bloqueo de seis intentos del juez de inspeccionar los archivos de la Fuerza Armada.Al momento de ser cesado Guzmán, en septiembre pasado, el proceso judicial estaba por concluir su etapa de instrucción y ya iba a ser programada una audiencia preliminar para pasar a la fase de juicio. El futuro, una vez más, es incierto…

