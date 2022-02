https://mundo.sputniknews.com/20220217/bukele-da-una-fuerte-respuesta-a-eeuu-no-somos-su-colonia-ni-su-patio-trasero-1121823610.html

Bukele da una fuerte respuesta a EEUU: "No somos su colonia ni su patio trasero"

El Senado de EEUU presentó una iniciativa que busca analizar los riesgos que implica la adopción del bitcóin como moneda de pago en El Salvador. El presidente... 17.02.2022, Sputnik Mundo

El proyecto, bautizado como Ley para la Responsabilidad de las Criptomonedas en El Salvador, está impulsado por el senador demócrata Bob Menéndez y los republicanos Jim Risch y Bill Cassidy. Tiene por objetivo analizar los riesgos que podría tener la adopción del bitcóin como moneda de pago en El Salvador para "la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la democracia" y desarrollar un plan que ayude a "mitigar los riesgos para el sistema financiero de EEUU".Uno de los creadores del proyecto, Jim Risch, opina que la adopción del bitcóin en El Salvador podría debilitar la política de sanciones de EEUU y hasta "empoderar a China y al crimen organizado". Por su parte, Cassidy declara que la criptomoneda podría socavar los intereses de Washington y abrir puerta a los "cárteles de lavado de dinero".El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no dejó sin respuesta la iniciativa del Congreso, y lo hizo a su estilo.Además, pidió a los legisladores que "no traten de controlar algo que no pueden controlar".Más tarde, compartió un video que muestra al presidente de EEUU, Joe Biden, declarando que todos los países "tienen el derecho a la soberanía y la integridad territorial y tienen la libertad de elegir su propio camino". "Pero, esto también aplica a El Salvador, ¿verdad?", preguntó Bukele.En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, adoptado hace dos décadas. En aquel entonces, el Banco Mundial se negó a prestar su apoyo al país latinoamericano "dados los problemas relacionados con el medioambiente y la transparencia".

