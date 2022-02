https://mundo.sputniknews.com/20220217/brasil-y-hungria-firman-memorandos-sobre-ayuda-a-cristianos-y-cooperacion-en-defensa-1121845385.html

Brasil y Hungría firman memorandos sobre ayuda a cristianos y cooperación en defensa

Brasil y Hungría firman memorandos sobre ayuda a cristianos y cooperación en defensa

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los gobiernos de Brasil y Hungría firmaron memorandos sobre ayuda humanitaria a "cristianos perseguidos", sobre cooperación en... 17.02.2022

2022-02-17T21:55+0000

2022-02-17T21:55+0000

2022-02-17T21:55+0000

américa latina

brasil

europa

hungría

jair bolsonaro

viktor orban

Asimismo, ambos países reforzaron este jueves el compromiso por la libertad económica y religiosa."Reconociendo el clima de simpatía mutua entre los dos países, el intercambio de valores fundamentales y la convergencia de visiones en materia de relaciones internacionales, los representantes húngaro y brasileño reforzaron su compromiso con la defensa de la familia, la libertad religiosa, económica y la soberanía de las naciones", agregó la Cancillería.El presidente, Jair Bolsonaro, se reunió este jueves en Budapest con su par de Hungría, János Áder, y el primer ministro, Viktor Orbán, lo que significó la primera visita de un mandatario brasileño al país centroeuropeo.Unión Europea y MercosurLos gobiernos de Brasil y Hungría destacaron este jueves las ventajas del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)."Los representantes de Brasil y Hungría constataron que la convergencia bilateral da frutos en las agendas birregionales e internacionales, con énfasis en las ventajas del Acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea", dijo la Cancillería brasileña en un comunicado.El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y con Venezuela actualmente suspendida) fue alcanzado en junio de 2019 tras casi dos décadas de negociaciones, pero para que entre en vigor tiene que ser ratificado por todos los países europeos.Dos meses más tarde, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París sobre el cambio climático.OCDE y Consejo de SeguridadEl Gobierno de Hungría apoya la adhesión de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este jueves la cancillería brasileña en un comunicado."Hungría, desde 2019, ha apoyado enfáticamente los esfuerzos de adhesión de Brasil a la OCDE y desea mucho éxito para su proceso de adhesión, que comenzó en enero de 2022. Hungría también apoyó la exitosa candidatura de Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU, para el mandato 2022-2023", dijo la cancillería en el comunicado.Brasil se relaciona como socio con la OCDE desde los años 90 y la candidatura a ingresar en el grupo se presentó en 2017.Para ingresar en el llamado "club de los países ricos" tendrá que hacer cambios en la legislación y aprobar diversas reformas.Aviones militares EmbraerLos Gobiernos de Brasil y Hungría celebraron este jueves la adquisición de aviones militares Embraer, los cuales contribuyen a fortalecer la "seguridad" en Europa."Los líderes de ambos países celebraron que Hungría fuera el primer país centroeuropeo en adquirir aviones militares Embraer KC-390 (…) Con la integración de los Embraer KC-390 en la Fuerza Aérea Húngara, los países miembros de la OTAN en Europa Central y Oriental adquieren capacidades de reabastecimiento aéreo sin precedentes, lo que demuestra cómo la cooperación con Embraer contribuye a fortalecer la seguridad no solo en Hungría, sino en toda la región", dijo la Cancillería brasileña en un comunicado.El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, anunció la compra de dos aviones militares de transporte Embraer KC-390 a Brasil, que serán entregados en 2023 al país centroeuropeo.Proyectos en eficiencia energéticaBrasil y Hungría anunciaron este jueves que lanzarán una convocatoria pública en conjunto para financiar proyectos en gestión de agua y eficiencia energética."La Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII) y la Oficina Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de Hungría están negociando el lanzamiento de una convocatoria pública conjunta para la financiación de proyectos centrados en soluciones tecnológicas en gestión del agua, eficiencia energética, información y comunicación y ciudades inteligentes", dijo la Cancillería brasileña en un comunicado.Asimismo, ambos países consideraron a "la profundización de la cooperación científica y tecnológica como igualmente prometedora y mutuamente beneficiosa".También firmaron "Memorandos de Entendimiento sobre Gestión de Recursos Hídricos y Saneamiento, Ayuda Humanitaria a Cristianos Perseguidos y Cooperación en Materia de Defensa".Por otro lado, saludaron los esfuerzos realizados en la Comisión Económica Mixta Brasil-Hungría para fortalecer el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países."Los líderes de los dos países se regocijaron por la excelencia de la cooperación educativa, destacando que, desde 2017, más de 1.100 estudiantes brasileños han elegido Hungría como destino para sus estudios de educación superior, en el marco del programa de becas Stipendium Hungaricum. También saludaron la decisión del actual Gobierno brasileño de otorgar becas a estudiantes húngaros", agregó la Cancillería.

brasil

hungría

2022

