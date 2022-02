https://mundo.sputniknews.com/20220217/bit2me-la-primera-plataforma-de-criptomonedas-que-reconoce-el-banco-de-espana-1121804790.html

Bit2Me, la primera plataforma de criptomonedas que reconoce el Banco de España

Bit2Me, la primera plataforma de criptomonedas que reconoce el Banco de España

El Banco de España aprobó el 16 de febrero el registro de la plataforma española de criptomonedas Bit2Me como proveedor de servicios de cambio de moneda...

Para lograr este reconocimiento, los responsables de esta plataforma tuvieron que demostrar durante varios meses que cumplían con todos los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que establecen las entidades de crédito, además de cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Para la compañía Bit2Me el reconocimiento que les ha dado el Banco de España representa un paso importante porque les permitirá tener una carta de presentación útil al momento de ofrecer sus servicios.En los últimos años, el mercado de las criptomonedas ha ido en expansión. Desde que se creó este mercado, han nacido grandes plataformas que se dedican a la intermediación de la compra y venta de criptomonedas, entre ellas Binance, fundada en China, y la estadounidense Coinbase, que tiene un valor en la Bolsa de 40.000 millones de euros y es una de las más conocidas.Bit2Me es la respuesta española a esta demanda. El objetivo de esta empresa es convertirse en unicornio, el nombre con el que se conoce a las compañías tecnológicas que están valoradas en más de 1.000 millones de dólares.En el año 2021, esta firma asegura que su volumen de transacciones superó los 1.100 millones de euros. Actualmente Bit2Me, que tiene su sede en Castellón y acaba de abrir en Madrid, cuenta con 160 empleados y 500.000 usuarios, el 20% de ellos, detallan, fuera de España. Su meta es poder crecer en los mercados de Irlanda y Portugal.Para lograr esta expansión, Bit2Me ha incorporado a altos ejecutivos, como Baldomero Falcones, quien trabajó en el Banco Santander y en el grupo empresarial Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Actualmente, Falcones es uno de los consejeros externos de Bit2Me.En enero de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estableció que obligará a las empresas que se dediquen a la intermediación, compra y venta de criptomonedas a través de campañas masivas a solicitar autorización al menos 10 días antes de su ejecución para garantizar que la información de esta publicidad sea clara, equilibrada, imparcial y no engañosa.Además, se les obliga a colocar en todas sus comunicaciones comerciales, en un lugar visible, un mensaje de advertencia que deje claro que "la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido".En lo que va de 2022, el bitcoin perdió su valor un 8% y en los últimos meses 16%. Sin embargo, también es cierto que ha registrado una importante revalorización desde su nacimiento en el 2009.

