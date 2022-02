https://mundo.sputniknews.com/20220217/belgica-aprueba-la-jornada-laboral-de-cuatro-dias--1121790949.html

Bélgica aprueba la jornada laboral de cuatro días

Tras una serie de reformas en el mercado laboral anunciadas el martes, los trabajadores en Bélgica pronto podrán elegir la semana laboral de cuatro días. 17.02.2022, Sputnik Mundo

El paquete de reformas acordado por el Gobierno de coalición multipartidista del país también otorgará a los trabajadores el derecho a apagar los dispositivos de trabajo e ignorar los mensajes relacionados con el trabajo fuera del horario laboral sin temor a represalias.Los trabajadores de trabajos temporales también recibirán protecciones legales más fuertes bajo las nuevas reglas, mientras que los empleados de tiempo completo podrán trabajar en horarios flexibles bajo demanda.Sin embargo, poner las reformas en ley podría llevar meses, ya que el proyecto de ley debe pasar varias lecturas por parte de los legisladores federales antes de ser promulgado.El borrador del paquete de reformas acordado por el Gobierno federal del país otorgará a los empleados la posibilidad de solicitar una semana de cuatro días."Esto tiene que hacerse a petición del empleado, con el empleador dando razones sólidas para cualquier negativa", dijo el ministro de Trabajo belga, Pierre-Yves Dermagne, en la conferencia de prensa.Un portavoz del Gobierno confirmó a Euronews Next que los empleados podrían solicitar trabajar cuatro días a la semana durante un período de seis meses. Después de eso, podían optar por continuar con el arreglo o volver a una semana de cinco días sin consecuencias negativas.Bajo el sistema belga, los empleados podrían condensar la semana actual de cinco días en cuatro días. En la práctica, esto significa mantener una semana laboral de 38 horas, con un día libre adicional para compensar los días de trabajo más largos.Los trabajadores también podrán solicitar horarios de trabajo variables. El período mínimo de aviso para los turnos también está cambiando, y ahora se requiere que las empresas proporcionen los horarios con al menos siete días de anticipación.En enero, a los funcionarios que trabajaban para el Gobierno federal de Bélgica se les otorgó el derecho a desconectarse, lo que les permitió apagar los dispositivos de trabajo e ignorar los mensajes fuera del horario laboral sin sufrir represalias por parte de los jefes.Ahora todos los trabajadores belgas, incluidos los del sector privado, recibirán el mismo derecho, dijo Dermagne el martes.En la práctica, la nueva ley se aplicará a todos los empleadores con más de 20 empleados. Se espera que los empleadores negocien con los sindicatos para incluir el derecho a desconectarse en los convenios colectivos.El paquete de reformas también apunta a la economía de conciertos, con trabajadores de plataformas como Uber, Deliveroo y Just Eat Takeaway recibiendo seguro contra lesiones relacionadas con el trabajo y reglas más claras que definen quién es y quién no es autónomo.Si alguien quiere trabajar como autónomo, puede hacerlo y tendrá más libertad, dice Frank Vandenbroucke, ministro de Asuntos Sociales de BélgicaLas nuevas reformas laborales de Bélgica se suman a una propuesta de directiva de la Unión Europea que establece cinco criterios para juzgar si un trabajador por encargo debe ser considerado como empleado o no.En Bélgica, los trabajadores de plataformas que cumplan con tres de los ocho criterios posibles, incluidos aquellos cuyo rendimiento laboral se supervisa, que no pueden rechazar trabajos o cuyo salario lo decide la empresa, ahora se considerarán empleados con derecho a licencia por enfermedad y vacaciones pagadas.Las reglas no impiden que nadie trabaje como autónomo o contratista, dijo el ministro de Asuntos Sociales, Frank Vandenbroucke. “Si alguien quiere trabajar por cuenta propia, puede hacerlo y tendrá más autonomía”, dijo.

