Asesinan y desuellan a jaguar en México, el mítico felino de América Latina | Fuertes imágenes

Aunque en México cazar a estos felinos es un delito desde 1987, los cazadores no dejan de ver en el jaguar a un trofeo por su significado histórico y el alto valor económico de su piel. Según denuncias publicadas en Facebook, un jaguar fue cazado y desollado a finales de enero en Campeche, un estado del sureste mexicano donde se encuentra el hábitat de este animal en peligro de extinción. Sin embargo, la queja no se quedó en el espacio digital, ya que también se interpuso una denuncia ante las autoridades. En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que ya tiene conocimiento de la caza de este jaguar, ocurrida en el municipio de Palizada. Hasta el momento no hay detenidos. "Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República de México (FGR), por lo que esta Procuraduría colaborará en la investigación y seguirá realizando recorridos y visitas de inspección", informó la dependencia encargada de salvaguardar al medio ambiente en el país latinoamericano. Desde hace años, países de América Latina se han unido en distintos programas de conservación para mantener la población de jaguares a lo largo del llamado Corredor Jaguar, que se extiende desde México hasta Argentina. En 2018 fue presentado el Plan Jaguar 2030: Plan Regional para la Conservación del Felino más grande del Continente y sus Ecosistemas, en el cual se prevé el cuidado de 30 espacios prioritarios en los que se desenvuelve el felino más grande de América. Su pasado prehispánico también lo dota de un significado histórico y simbólico que tienen pocos animales en el mundo. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león. Mide entre 1,12 y 1,85 metros y pesa entre 45 y 160 kilogramos, dependiendo de la edad del ejemplar. Las autoridades estiman que en México viven alrededor de 4.000 jaguares. "El enorme deterioro de sus poblaciones en México y Centroamérica ocurrió por la cacería entre 1940 y 1980. En sólo un año, 1970, se embarcaron 1.500 pieles para la moda en todo el mundo", señala la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Otra de las razones por las que se encuentra en peligro de extinción es la falta de alimento: cada vez hay menos presas que pueda cazar el jaguar, como venados tapires, pecaríes y otros animales. "Asimismo, la población de jaguar ha sido mermada por las enfermedades que les trasmiten los animales domésticos. Los perros, al incursionar en la selva, pueden contagiarlos de enfermedades mortales como el moquillo", advierte la UNAM.

